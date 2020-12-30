برلمانية تطالب مؤسسات الدولة بزيادة نشر التوعية بين المواطنين

أكدت النائبة شيماء حلاوة، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، أن القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا والتي نشرت بالجريدة الرسمية، تعتبر أساس التعامل مع الأزمة الحقيقية، مشيرة إلى أنه يجب أن تنفذ جميع القرارات على كل الفئات بدون أي استثناءات لتخطي هذه الأزمة.وشددت حلاوة، خلال البيان الصادر لها، على جميع مؤسسات الدولة العمل على زيادة نشر التوعية بين أفراد المجتمع وشرح المخاطر الناجمة عن تلك الأزمة العالمية، لافتة إلى أهمية الالتزام بكل القرارات الحكومية من احترام التباعد وارتداء الكمامات وعدم التجمع، ما يساهم وبشكل كبير في تقنين أعداد الإصابات بالفيروس.وطالبت عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، جميع المواطنين بمختلف الفئات والطبقات بالتكاتف صفًا واحدًا بجانب الدولة المصرية للعبور من هذه المرحلة بسلام وبأقل الخسائر.