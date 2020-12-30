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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة بني سويف يوجه بتدريب رؤساء اتحاد الطلاب على مهارات القيادة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 01:39 م
طلاب جامعة بني سويف
طلاب جامعة بني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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التقى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، برؤساء الاتحادات الطلابية على مستوى كافة كليات الجامعة، وذلك بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة للاتحاد الجديد، مؤكدًا على دعم الجامعة الكامل لهم، لافتا إلى أن الجامعة سوف تقوم بتوفير دورات تدريبية متخصصة لرؤساء الاتحاد على مهارات القيادة، كما حثهم على القيام بحل كافة المشاكل المتعلقة بزملائهم الطلاب، من خلال الاستماع لمقترحاتهم وآرائهم ومناقشة التحديات والمعوقات التي تواجههم، داخل الجامعة أو خارجها.

كما كلف رؤساء اتحاد الكليات بعقد اجتماع شهري مع الطلاب لمناقشة كافة المستجدات والتحديات المتعلقة بهم، ثم الخروج بتوصيات ترفع إلى مجلس رؤساء الاتحاد الذي يعقد أيضا بشكل شهري، والخروج من تلك المناقشات بمطالب يتم رفعها إلى مجلس الجامعة لاتخاذ اللازم.

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