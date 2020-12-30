اليوم.. «الصحة» تُطلق 6 قوافل مجانية ضمن «حياة كريمة»

تطلق وزارة الصحة والسكان، 6 قوافل طبية، اليوم الأربعاء، ولمدة يومين، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن القوافل تضم جميع التخصصات الطبية من «نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية».وأضافت أن القوافل الطبية تقدم خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، مشيرة إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.وأشارت إلى القوافل سيتم إطلاقها في مناطق؛ أبوغليلة مركز براني محافظة مطروح، وجبل تقوق محافظة أسوان، والتضامن مركز سمسطا محافظة بني سويف، وأبوسعادة الصغرى مركز كفر سعد محافظة دمياط، والخيام مركز دارالسلام محافظة سوهاج، والأسمرات 1 مركز المقطم.