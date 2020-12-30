«طلعت»: سوق الاتصالات المصرية جاذبة للاستثمارات الأجنبية

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة لن تتأخر عن طرح ترددات جديدة في حال احتاج السوق ذلك، وتقدم الشركات بطلبات رسمية للجهاز القومي للاتصالات في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن سوق الاتصالات المصرية جاذبة للاستثمارات الأجنبية وأحد أهم اسواق المنطقة الواعدة.وأشار «طلعت»، في تصريحات خلال مراسم توقيع اتفاقيات تخصيص النطاقات الترددية الجديدة التي حصلت عليها شركات المحمول، اليوم الأربعاء، إلى أن هذه الاتفاقات جاءت نتاج تعاون مثمر استغرق عدة شهور بين شركات المحمول وجهاز تنظيم الاتصالات وسلاح الإشارة بالقوات المسلحة، مؤكدًا أن الوزارة بدأت منذ مطلع العام الماضي، خطط لدعم البنية التحتية حيث استثمرت الحكومة قرابة 30 مليار جنيه للنهوض بشبكة الاتصالات في مصر.وأضاف أن البنية المعلوماتية بعد التطوير استطاعت تحمل الأعباء المتزايدة على خدمات الاتصالات من قبل المستخدمين خلال ذروة الجائحة، لافتًا إلى أن شركات المحمول رفعت مبدأ العمل التطوعي التشاركي لسد احتياجات المستهلكين خلال المرحلة الماضية.وأوضح أن الاتفاقات مع 3 شركات محمول لتخصيص ترددات جديدة لهم تعد خطوة على طريق دعم البنية المعلوماتية في مصر، معتبرًا أن قطاع الاتصالات لعب دورًا محوريًا خلال العام الحالي أثناء جائحة كورونا.