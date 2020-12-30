الحكومة اليمنية: استهداف مطار عدن عمل جبان وغادر

قالت الحكومة اليمنية أن استهداف مطار عدن لدى وصول الحكومة عمل جبان وغادر، وأن جميع الوزراء كانوا في الطائرة لحظة وقوع الانفجار، وأن وزير الدفاع في الحكومة لم يكن على متن الطائرة، مؤكدة على أن قوات التحالف نقلت أعضاء الحكومة اليمنية وتوفر لهم الحماية، وذلك وفقا لقناة العربية.وكان قد سقط عدد من القتلى والجرحى إثر وقوع انفجارات في مطار عدن، اليوم الأربعاء، لدى وصول الطائرة التي تقل الحكومة اليمنية الجديدة، بعد يومين على أدائها اليمين أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي.وأكد المتحدث باسم الحكومة، في وقت سابق، أن الخطوة تأتي في إطار اتفاق الرياض، مشيرا إلى ضرورة تركيز الجهود على الجانب الاقتصادي والعسكري لمواجهة ميليشيات الحوثي.وصدر قرار جمهوري في 18 ديسمبر الجاري يقضي بتشكيل حكومة يمنية جديدة وتسمية أعضائه.