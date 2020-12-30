وزير الإعلام اليمني: الهجوم في مطار عدن نفذته ميليشيات الحوثي

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الأربعاء، إن الهجوم الجبان نفذته ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.وأضاف: عبر حسابه بموقع " تويتر "، أننا نطمئن أبناء شعبنا العظيم أن جميع اعضاء الحكومة بخير، ونؤكد أن الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذته مليشيا الحوثي المدعومة من ايران لمطار عدن.وأكد، على القيام بواجبنا الوطني وأن دمائنا وارواحنا لن تكون أغلى من دم اليمنيين نترحم على أرواح الشهداء، ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل.