جامعة القاهرة: مد الكليات والمعاهد بأحدث الشاشات التعليمية التفاعلية

- الخشت: بدء تجهيز المدن الجامعية بشبكة انترنت سريعة وتركيب 2620 شاشة

- استحداث برنامج ماجستير مشترك في "علم وظائف المادة" مع جامعة فيليبس ماربورج بألمانيا

- استحداث برامج ودبلومات جديدة بكليات الصيدلة والآداب

- إعلان ترشيحات الجامعة لجوائز الدولة لعام 2020

- تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية والوقائية في كافة منشآت الجامعة

- 5 ملايين جنيه لمستشفى الطلبة وتخصيص طابقين كاملين بها لعزل مصابي كورونا

- دعم كامل لمستشفيات قصر العيني لتشكيل أطقم العزل من الأطباء والتمريض

عقد مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، صباح اليوم، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة والمستشارين، لمناقشة عدد من الموضوعات أبرزها؛ إعلان ترشيحات الجامعة لجوائز الدولة بأنواعها لعام 2020، ومناقشة نظام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020 - 2021، ومناقشة وضع المستشفيات الجامعية المخصصة للعزل الصحي ورفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة تداعيات الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، وعرض بروتوكولات التعاون العلمي المشترك مع الجامعات والأكاديميات المحلية والدولية.وأقر مجلس جامعة القاهرة، ترشيحات كليات ومعاهد الجامعة لجوائز الدولة لعام 2020 بأنواعها: النيل والتقديرية والرواد والمرأة التقديرية، والتي تمنحها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمجلس الأعلى للثقافة.واستعرض مجلس جامعة القاهرة، نظام امتحانات الفصل الدراسي الأول، ووجه الدكتور محمد عثمان الخشت، بضرورة الالتزام بنظام الامتحانات وفق نظام الأسئلة الموضوعية والذي بدأ منذ ٢٠١٨، وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق المقاييس الدولية التي سبق إقرارها والتي تحدد شكل ومضمون ورقة الأسئلة، حيث تتضمن عدة مواصفات فنية أهمها ارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته، وتوزيع الأسئلة على المجالات والمستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير الناقد والاكتشاف والابتكار، وإعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، ويراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب، وأن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتاج إلى تفسير، وأن يناسب الزمن المُخصص للامتحان لكم الأسئلة، وأن تشتمل ورقة الامتحان على أسئلة موضوعية، مع الالتزام بنظام البابل شيت في الامتحانات التي تقيس فهم الطالب وليس حفظه، والالتزام بسؤال حل المشكلات الذي يُعلم الطالب التفكير بطريقة علمية في حل أي مشكلة، فضلًا عن الأسئلة التعليلة.وناقش مجلس جامعة القاهرة، رفع حالة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة القاهرة المخصصة للعزل الصحي لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، ووجه الدكتور محمد الخشت، بضرورة توافر الأدوية بمختلف أنواعها، وخاصة أدوية بروتوكول فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن توافر أدوات التعقيم والتطهير والماسكات للفرق الطبية، وتحويل كافة الحالات التي كانت تتلقى الخدمة العلاجية بمستشفى الفرنساوي إلى مستشفى المنيل الجامعي.كما وجه الدكتور محمد الخشت، بتخصيص دورين كاملين بمستشفى الطلبة بالجيزة لعزل مصابي فيروس كورونا إلى جانب تخصيص دور داخل مستشفى الباطنة لعزل الأطفال المصابين بفيروس كورونا بجانب الجزء المخصص لعزلهم بمستشفى أبو الريش الجامعي للأطفال.وأكد الدكتور محمد الخشت، تقديم الدعم الكامل لمستشفيات قصر العيني لتشكيل أطقم العزل من الأطباء والتمريض وتخصيص مكافآت مالية لهم بالإضافة إلى رواتبهم الشهرية، مشددًا على ضرورة مراعاة أعلى مواصفات السلامة ومكافحة العدوى وفق المقاييس العالمية والتي تنص عليها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.ووافق مجلس الجامعة، على دعم مستشفى الطلبة بمبلغ 5 ملايين جنيه من الصناديق الخاصة المركزية بالجامعة لاستمرار تقديم خدماته الطبية لطلاب الجامعة على الوجه الأكمل.ووافق المجلس على تجهيز المدن الجامعية بشبكة اتصالات انترنت ووسائل عرض مرئية متكاملة بعدد 2620 شاشة ورسيفر وأطباق دش.ووافق المجلس على دعم المجلة الدولية لكلية الطب البيطري بمبلغ 30 ألف جنيه، كما وافق المجلس على لائحة الدراسات العليا للبرامج الخاصة بكلية طب الأسنان.ووافق المجلس على استحداث عدد من البرامج بالكليات منها؛ استحداث دبلوم متخصص في "اقتصاديات الدواء وتقييم التكنولوجيا الصحية" بكلية الصيدلة، واستحداث دبلوم إعداد معلمي اللغة اليابانية بكلية الآداب وبمشاركة كلية الدراسات العليا للتربية واعتماد من المؤسسة اليابانية، واستحداث برنامج ماجيستير مشترك في "علم وظائف المادة" بكلية العلوم بالإشتراك مع جامعة فيليبس ماربورج بألمانيا.ووافق المجلس على بروتوكول التعاون العلمي المشترك بين الجامعة وأكاديمية الفنون لتدريس وتطوير المقررات الدراسية والإشراف المشترك على الرسائل العلمية ونشر الأبحاث العلمية ورقيًا وإلكترونيًا.