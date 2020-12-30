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الأربعاء 30 ديسمبر 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

كيف تدعم الدولة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 03:43 م
المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة
سالي رطب
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منذ تولي الرئيس السيسي،مقاليد الحكم، وضع على قائمة أولويات الحكومة توفير جميع السبل التمويلية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التى 90% من الشركات، وتوفر حوالي 75% من فرص العمل، وزيادة القيمة المضافة، دعم الصناعات الوطنية، تحسين الإنتاجية وزيادة في الدخل، "الدستور" في تستعرض سبل دعم الدولة للمشروعات الصغيرة وكيف استفاد منها الشباب؟.

كشف تقرير صادر عن مجلس الوزراء، حول تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بتوفير تمويل لمشروعات خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى يونيو 2020، بحوالي 10.13 مليار جنيه لـ409 ألاف مشروعًا، وسيطرت المشاريع التي تقوم بها السيدات على حوالي 44%.

ونتح عن الدعم التمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، توفير 669.8 ألف فرصة عمل منها 4.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2019-2020 استفاد منها 173.7 ألف مشروعًا نتج عنهم 283.8 ألف فرصة عمل.

وساهم اهتمام الحكومة بالمشروعات الصغيرة في السنوات الماضية في تقدم مصر 6 مراكز في مؤشر الأسواق الناشئة للعام الجاري، لتحتل المركز الـ 20عالميًا، وأرجع المؤشر الفضل في هذا التقدم لاهتمام الحكومة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى القيمة الكبيرة للمشروعات الضخمة التي تنفذها.


شباب استفاد من دعم الدولة لمشروعاتهم

البداية من محافظة الغربية عندما أنشأ أيمن حسن أول مصنع لتصنيع "غرف المواليد.

بدأ أيمن مشروعه منذ 3 سنوات فقط عندما عاد من السعودية بعد ما أمضى فيها أكثر من 10 سنوات، ليقرر نقل طبيعة عمله هناك إلى مصر، لاقى المشروع نجاحًا كبيرًا، ويخطط خلال الشهور المقبلة إلى الانتقال لمصنع أكبر لتوسيع الإنتاج وزيادة عدد العمال، ويعتمد على الخشب والحديد لوضع الهيكل الأساسي للأسرة، أما باقي الأدوات فيتم صناعتها من القماش أوالجلد.

و"غرفة المواليد" حسب تعريف "أيمن" يتم فيها تصنيع كافة احتياجات الطفل في مكان واحد من السرير إلى البطانية والشنطة وجميع الأدوات التي تحتاجها الأم لابنها، وهي فكرة غير منتشرة في مصر عمومًا ولكنها موجود في كل دول الخليج، وذهبت إلى صندوق تنمية المشروعات وحصلت على قرض بـ 30 ألف جنيه وبدأت مشروعى.

وكان للحكومة دورا في دعم محمد مصطفى، صاحب أول مصنع في مصر لصناعة الأخشاب المفرغة والمحفورة لاستخدامها في الديكور،الذي بدأ حلمه في عام 2010 بورشة صغيرة، تطورت إلى مصنع لإنتاج الأخشاب المفرغة والمحفورة بتصميمات خاصة على يد رسامين.

وكون أول شركة ديكور مصرية تساهم في بناء مسجد بمدينة ليون بفرنسا.

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