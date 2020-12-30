المشروعات التراثية والقومية المنتهية خلال 2020 (حصاد)

المتحف القومي للحضارة المصرية

تطوير ميدان التحرير والإضاءة الخارجية للمتحف المصري بالتحرير

ترميم قصر البارون إمبان بمصر الجديدة

انتهت محافظة القاهرة من مشروعات تراثية وتاريخية وأماكن عامة وفق لأجندة عملها خلال عام 2020، وستعرض "الدستور" في تقريره مشروعات قومية تم تنفيذها خلال عام 2020.يقع المتحف القومي للحضارة المصرية بالقرب من حصن بابليون، ويطل على عين الصيرة في قلب مدينة الفسطاط التاريخية بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة. تم وضع حجر الأساس في عام ٢٠٠٢ ليكون هذا المتحف واحدًا من أهم وأكبر متاحف الآثار في العالم. وهو أول متحف يتم تخصيصه لمجمل الحضارة المصرية؛ حيث ستحكي أكثر من ٥٠ ألف قطعة أثرية مراحل تطور الحضارة منذ أقدم العصور حتى العصر الحديث. وسوف تعرض مقتنيات المتحف في معرض رئيسي دائم يتناول أهم إنجازات الحضارة المصرية، بالإضافة إلى ستة معارض أخرى تتناول موضوعات: الحضارة، والنيل، والكتابة، والدولة والمجتمع، والثقافة، والمعتقدات والأفكار، بالإضافة إلى معرض المومياوات الملكية، وبتكلفة بلغت ٦٧١ مليون جنيه.وسيتضمن المتحف أيضًا مساحات للمعارض المؤقتة، فضلًا عن معرض خاص بتطور مدينة القاهرة الحديثة. وسوف يضم المتحف أبنية خدمية، وتجارية، وترفيهىة، ومركزًا بحثيًا لعلوم المواد القديمة والترميم، كما سيكون المتحف مقرًا لاستضافة مجموعة متنوعة من الفعاليات، كعروض الأفلام، والمؤتمرات، والمحاضرات، والأنشطة الثقافية. وبذلك سيكون هذا المتحف الذي يستهدف الجماهىر المحلية والأجنبية مؤسسة متكاملة لها دورها المتميز في نشر الوعي الأثري والتعريف بدور مصر في إرساء دعائم الحضارة الإنسانية.في عام ٢٠١٧ افتتحت قاعة العرض المؤقت التي تبلغ مساحتها ١٠٠٠م٢، وتضم معرضًا مؤقتًا عنوانه "الحرف والصناعات المصرية عبر العصور"، يهدف إلى التعريف بتطور الحرف المصرية (الفخار، والنسيج، والنجارة، والحلى). ويشمل هذا المعرض حوالي ٤٢٠ قطعة أثرية مختارة من بعض المتاحف، والعديد من المجسمات، بالإضافة إلى شاشات كبيرة تعرض عددًا من الأفلام الوثائقية التي تتناول تاريخ كل حرفة وتطورها عبر العصور.شهدت العاصمة خلال 2020 مشروع تطوير ميدان التحرير بوسط القاهرة، والذي يعد إنجازًا كبيرًا، حيث تحول المشهد بالميدان لمتحف مفتوح بعد تثبيت مسلة فرعونية بالوسط والبدء في أعمال تثبيت الكباش الفرعونية فور الانتهاء من ترميمها، كما تم استحداث منظومة الإنارة الخارجية للمتحف المصري القديم بميدان التحرير، بتكلفة بلغت ٣٨،٥ مليون جنيه.تم إنشاء نافورة بثلاث مستويات تحيط بالمسلة والكباش الفرعونية تتدلى منها المياه على جوانبها الرخامية، بشكل انسيابي، لتعطي شكل جمالي رائع يحيط بالمشهد الفرعوني للمسلة والكباش بالميدان، كما تمت زراعة المنطقة المحيطة بالنافورة ليتحول لونها للأخضر.بدأت أعمال التطوير من مدخل الميدان من عبد المنعم رياض، حيث تم إزالة الحدائق الموجودة بالميدان وإعادة زراعتها بالنخيل ونباتات الزينة، وتنسيقها بشكل كامل وزراعة المنطقة السطحية لجراج التحرير بأشجار الزيتون والنخيل، ونشر مقاعد للجلوس بطول الحدائق الموجودة بالميدان، بالإضافة إلى استحداث منظومة إنارة لميدان التحرير بالكامل لإظهار الميدان مضاء بالكامل مع توزيع الإنارة التجميلية بجوار النخيل المنتشر بالميدان.كما تم تثبيت مسلة الملك رمسيس بوسط الميدان بصينية التحرير، والتي تزن 90 طنًا، بالإضافة إلى قاعدة المسلة وقواعد الكباش الفرعونية، حيث تم نقل المسلة من منطقة صان الحجر بالشرقية.شهدت العاصمة خلال 2020 احياء تحفة معمارية عظيمة قصر البارون إمبان.يعد قصر البارون إمبان تحفة معمارية فريدة من نوعها، ويقع في قلب منطقة مصر الجديدة بالقاهرة، وقد شيده المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان الذي جاء إلى مصر من الهند في نهاية القرن التاسع عشر، حيث استلهم بناء القصر من معبد أنكور واتفي في كمبوديا ومعابد أوريسا الهندوسية، وصمم القصر المعماري الفرنسي ألكساندر مارسيل، وزخرفه جورج لويس كلود، واكتمل البناء عام ١٩١١.تبلغ المساحة الإجمالية للموقع العام نحو ٢٤٠٠٠ متر مربع يتوسطها مبنى القصر الذي يتكون من ثلاثة طوابق وسطح القصر، وتحيط بالقصر حديقة واسعة، يقع في الجانب الشرقي منها مبنى صغير كان يستخدم كمرآب للسيارات وأسطبل خيل.يهدف مشروع الترميم وإعادة التأهيل إلى عمل تصور كامل لإعادة تأهيل قصر البارون، ويشمل توصيات الترميم، وتقييم الحالة الراهنة، ومقترحات وحدود التدخل، بالإضافة إلى خطة إدارة الموقع، وإعادة الاستخدام بناءً على دراسات متخصصة؛ لتحقيق أغراض الحفاظ والحماية، وصيانة العناصر الأثرية، ورفع وعي الزائرين بماهية الموقع وتاريخه وتاريخ تطور البيئة المحيطة. وقد شملت الدراسات الاستشارية أيضًا أعمال التوثيق الفوتوغرافي والمجسات وحفر كشفية، بالإضافة إلى إعداد ملف توثيق متكامل لكل العناصر الأثرية والواجهات والمساقط الأفقية للقصر باستخدام المسح ثلاثي الأبعاد ومحطات الرصد المتكاملة.ومن مقترحات توظيف قصر البارون أن يضم متحفًا أو معرضًا متغيرًا للقطع الأثرية، إلى جانب إعادة توظيف سطح القصر الذي يتمتع بإطلالة بانورامية بديعة لإقامة الحفلات مثلما كان يحدث في حياة البارون إمبان؛ لتحقيق الهدف من مشروع التطوير الذي يتلخص في تطويع المبنى ليلعب دورًا ثقافيًّا بالإضافة إلى تنمية الدخل. وقد بلغت التكلفة الإجمالية لعمليات الترميم ١٧٥ مليون جنيه.