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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رابط موقع وزارة القوى العاملة.. تعرف على أبرز خدماته

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 03:08 م
القوى العاملة
القوى العاملة
أسماء منصور
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تم تدشين رابط موقع وزارة القوي العاملة في إطار حرص القيادة السياسية للدولة علي دعم الفئات المهمشة، وتوفير حياة كريمة لهم خاصة بعد جائحة كورونا التي ألقت بأثارها علي مختلف طوائف الشعب ولكن بشكل أكبر علي هذه الفئة من الأشخاص، تم توفير منحة للعمالة اليوميه غير المنتظمة لكي يتمكنوا من تيسير أمورهم، ويتم التقديم علي هذه المنحة إلكترونيًا عبر رابط داخل موقع وزارة القوى العاملة، ثم يتم متابعة أخبار التقديم على موقع الوزارة لمتابعة أخبار العمالة غير المنتظمة.

وتسمح وزارة القوى العاملة عبر موقعها بتوفر المعلومات والأخبار التى يحتاجها العمالة غير المنتظمة الذين ليس لديهم دخل شهرى ثابت، حيث يوفر الموقع الإلكترونى الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة التى أقرتها الوزارة للعديد من المواطنين فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية وغيرها من الخدمات التي تتعلق بالوزارة.

رابط موقع وزارة القوى العاملة

وتستعرض الدستور في السطور التالية خطوات الاستعلام إلكترونيًا عبر رابط موقع وزارة القوى العاملة عن منحة العمالة غير امنتظمة بالإضافة للإستعلام الإلكتروني عن قيمة هذا كالتالي:
1 - أولًا يتم كتابة بطاقة الرقم القومي

2 - ثم تسجيل الاسم الرباعي

3 - وتدوين المحافظة التي يتبع اليها المواطن

4 - الضغط فى النهاية على ايقونة استعلام وسوف تظهر كافة المعلومات الخاصة بقيمة الدعم.

وتصرح القوى العاملة بحرصها على إرسال الرسائل النصية باستخدام رقم 2030 على أرقام هواتف المواطنين الذين سبق لهم التسجيل فى منحة العمالة غير المنتظمة، بعد الإنتهاء من صرف الدفعات الخاصة بتلك المنحة.

ويتم الاستعلام في الوقت الحالي عن موعد صرف الدفعة الخامسة من منحة العمالة غير المنتظمة، وبلغ ما تم صرفه بعد الدفعه الرابعه للعمالة اليومية المستحقة للدعم أكثر من مليوني مواطن.

ومن المقرر أن يتم صرف الدفعة الخامسة من منحة العمالة غير المنتظمة العاشر من يناير الجاري بعد أن تنهي الوزارة كافة استعداداتها.

يذكر أن موقع وزارة القوى العاملة لا يوفر للمواطنين معلومات عن منحة العمالة غير المنتظمة فقط، بل يعلن عن الوظائف المتاحة للمواطنين في كافة المجالات، وغيرها من الخدمات الأخرى.

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