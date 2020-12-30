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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

نيابة أسوان تحقق فى أصابة شاب بطلق ناري وسرقته

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 01:29 م
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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تباشر النيابة العامة بأسوان، تحقيقاتها بشأن واقعة إصابة شاب من منطقة الحرية بمدينة كوم أمبو بطلق ناري، وسرقة التوكتوك الخاص به، بعد حيلة اصطنعها رجلين أحدهما تنكر بارتداء زي منتقبة.

تلقى اللواء مصطفى عبدالفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مركز كوم أمبو يفيد بأنه أثناء عودة الشاب إلى منزله وكان يستقل توكتوك خاص به، استوقه رجلين أحدهما يرتدي ثياب منتقبة لتوصلهما واتجها لطريق الخور، وتبين أنهما رجلين  وحاولا سرقة التوكتوك وأثناء مقاومته اخرج أحدهما سلاح نارى وأطلق عليه رصاصتين، ما أدى إلى إصابته في قدمه، وتمكنا المعتديان من سرقه التوكتوك وفرا هاربين.

وتوجهت القيادات الأمنية بمركز شرطة كوم أمبو لمعاينة الحادث، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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