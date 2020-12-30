عرض مسرحية «ورطة عائلية» على «MBC مصر» غدا

تعرض قناة "MBC مصر"، في سهرة خاصة بمناسبة نهاية العام، غدًا "الخميس" في تمام العاشرة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، المسرحية الكوميدية "ورطة عائلية".و تدور أحداث المسرحية حول مستشفى يحدث فيه خطأ بين الأطفال حديثي الولادة، مما يفجر الكثير من المواقف الضاحكة بصورة ساخرة.ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أوس أوس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.