رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 30 ديسمبر 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التضامن: دعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية خلال فترة انتشار كورونا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:16 م
جريدة الدستور
ولاء جمال
طباعة
أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن مشروع حماية الطفل، شهد خلال عام 2020 تفعيل وحدات إدارة الحالة بـ(5) محافظات على مستوى المديريات والإدارات الاجتماعية، كما تم إنشاء وحدة الدعم النفسي والاجتماعي بمركز التصنيف والتوجيه، وإنشاء وحدة الدعم النفسي والاجتماعي بالمؤسسة القومية بالإسكندرية، بالإضافة إلى دعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية خلال فترة انتشار فيروس كورونا باحتياجاتهم من المطهرات والمنظفات والكحول وكل أدوات التعقيم وتوفير كواشف للحرارة.

◄ أنشطة المؤسسات للحماية من كورونا

وأضافت الوزارة، أنه تم تنفيذ وتوزيع دليل أنشطة مع الأطفال داخل المؤسسات خلال فترة انتشار فيروس كورونا، وإنتاج وتوزيع بروتوكول وقاية للحد مع انتشار فيروس كورونا داخل المؤسسات خلال فترة انتشار فيروس كورونا، وإنتاج وتوزيع مواد للدعاية والتعريف بفيروس كورونا وأساليب التعامل معه والوقاية منه، كما تم توقيع بروتوكول مع الأمانة العامة للصحة النفسية لتقديم خدمات الدعم النفسي المتخصص لحالات الأطفال بالمؤسسات وداخل الأسرب، بالإضافة إلى عقد بروتوكول مع مركز الرخاوى للتدريب لتنفيذ حزمة من التدريبات المتخصصة لأخصائيين المؤسسات للتعامل مع حالات الأطفال داخل المؤسسات، والمشاركة في مراجعة لائحة مؤسسات الأيتام، وكذلك المشاركة في مراجعة لائحة مراكز التصنيف والتوجيه، ومراجعة القرار الخاص بتفعيل منظومة إدارة الحالة.


◄ اليونسيف

وقد تم ذلك من خلال وحدة دعم التشريعات بوحدة حماية الطفل بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف، بالإضافة إلى تنفيذ (3) مؤتمرات حالة بواقع (1) مؤتمر شهري بمحافظات (الإسكندرية– أسيوط– الإسماعيلية وشمال سيناء) بحضور فريق عمل إدارة الحالة وممثلي الإدارات بوزارة التضامن الاجتماعي والمديريات وممثلين عن الجهات المعنية بالطفولة بالمحافظة وذلك لعرض الإنجازات والتحديات الخاصة بتقديم الخدمات لحالات الأطفال من خلال منظومة إدارة الحالة.

كما تم عقد (3) ورش تدريبية بالمحافظات المستهدفة بواقع ورشة تدريبية بكل محافظة استهدفت فريق إدارة الحالة بالمحافظات للتدريب على منهج الكفاءات (الممارسة المتقدمة للخدمة الاجتماعية) وفقًا للمراحل التي سبق التدريب عليها،ومحاولة الخروج بمقترح لنظام الرعاية البديلة اللامؤسسية، وذلك بهدف تخفيض أعداد المؤسسات واستبدالها بأحد أشكال الرعاية اللامؤسسية (الأسر الممتدة-الأسر الكافلة– البيوت الآمنة)، ووضع المسودة الأولى للاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة، بالإضافة إلى عقد ورشة عمل لمناقشة مسودة الإستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة استهدفت ممثلي الإدارات الفنية بالوزارة.

وتم وضع مسودة لائحة مراكز التصنيف والإرشاد والتوجيه،وعقد ورشة عمل لمناقشة بنود مسودة لائحة مراكز التصنيف والتوجيه والإرشاد استهدفت ممثلي الإدارات الفنية بوزارة التضامن الاجتماعي، وعقد ورشة عمل لعرض الصورة النهائية المعدلة من مسودة لائحة مراكز التصنيف والتوجيه والإرشاد استهدفت ممثلي الإدارات الفنية بوزارة التضامن الاجتماعي وبعض مديري مديريات التضامن بالمحافظات وممثلين عن المجتمع المدني والجهات الدولية، وتوفير بعض مخصصات الوقاية والحماية من انتشار فيروس كورونا المستجد داخل مؤسسات الرعاية بواقع (56) مؤسسة دفاع اجتماعي و(53) مؤسسة تأهيل و(582) مؤسسة أسرة وطفولة بهدف رفع مستوى النظافة داخل المؤسسات.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

بعد خبر إصابتها بـ «كورونا».. نيللى كريم لـ «الدستور»: حالتى مستقرة

عقب الإعدام.. والد «فتاة المعادى»: «مفيش حاجة تعوضنى بنتى.. والحكم يشفى الغليل»

«المرور» تغلق 6 طرق بسبب الشبورة

موعد إجازة رأس السنة الميلادية 2021 في القطاع الخاص والحكومي

الصور

image description

حتى إشعار أخر.. جامعة أسيوط تجمد فاعلياتها لمواجهة كورونا

image description

توجيه من محافظ دمياط بشأن احتياجات مستشفى الحميات

image description

«سعد» يدرس شكاوي مدينة أسيوط الجديدة لإيجاد حلول فورية

image description

افتتاح مسجدين في أسيوط وسط تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

image description

غلق مساجد مخالفة وحملات تطهير فى دمياط

الأكثر قراءة

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فيديو حظر التجول بدءًا من الغد

18 مكانًا احذر دخولها دون ارتداء الكمامة.. الغرامة 150 جنيهًا

بعد خبر إصابتها بـ «كورونا».. نيللى كريم لـ «الدستور»: حالتى مستقرة

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

أعراض كورونا الجديدة.. ومالا تعرفه عن الفيروس المتحور

موعد امتحانات الصف الأول الثانوي 2021 الترم الأول

«Malvern college Egypt» تحتفل بالعام الميلادى الجديد بأضواء مبهرة وتصدر البهجة للمصريين (صور)

مواعيد قيام الليل وكيفية الصلاة وعدد الركعات

أيام زمان

الحب الأول| محرم فؤاد: أحببتها بقوة.. وغنيت في فرحها دون أن أدري

«اعترافات الزعيم».. سر رقم دونه عادل إمام على المرآة

قصة وقوع إسماعيل ياسين ضحية لنصاب «جمرك السبتية»

«أحب مصادقتهم».. كيف كانت علاقة عمر الشريف بالعمال في التصوير؟

مقالات الرأي
جلال حمام
رغم التحديات.. قافلة مصر تمضى
مؤمن المحمدي
كاباسيتي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. اسمك عظيم فى كورة مصر
منى رجب
احم نفسك وعائلتك في السنة الجديدة
المزيد

الثقافة

17 إصدارا للمؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم فى 2020

بدء اختبارات الدفعة الثانية لصنايعية مصر

كتابة المذكرات الشخصية في القرن العشرين.. جديد «القومي للترجمة»

مفردات الحارة المصرية.. «يعنى إيه كروديا؟»