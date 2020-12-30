التضامن: دعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية خلال فترة انتشار كورونا

◄ أنشطة المؤسسات للحماية من كورونا

◄ اليونسيف

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن مشروع حماية الطفل، شهد خلال عام 2020 تفعيل وحدات إدارة الحالة بـ(5) محافظات على مستوى المديريات والإدارات الاجتماعية، كما تم إنشاء وحدة الدعم النفسي والاجتماعي بمركز التصنيف والتوجيه، وإنشاء وحدة الدعم النفسي والاجتماعي بالمؤسسة القومية بالإسكندرية، بالإضافة إلى دعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية خلال فترة انتشار فيروس كورونا باحتياجاتهم من المطهرات والمنظفات والكحول وكل أدوات التعقيم وتوفير كواشف للحرارة.وأضافت الوزارة، أنه تم تنفيذ وتوزيع دليل أنشطة مع الأطفال داخل المؤسسات خلال فترة انتشار فيروس كورونا، وإنتاج وتوزيع بروتوكول وقاية للحد مع انتشار فيروس كورونا داخل المؤسسات خلال فترة انتشار فيروس كورونا، وإنتاج وتوزيع مواد للدعاية والتعريف بفيروس كورونا وأساليب التعامل معه والوقاية منه، كما تم توقيع بروتوكول مع الأمانة العامة للصحة النفسية لتقديم خدمات الدعم النفسي المتخصص لحالات الأطفال بالمؤسسات وداخل الأسرب، بالإضافة إلى عقد بروتوكول مع مركز الرخاوى للتدريب لتنفيذ حزمة من التدريبات المتخصصة لأخصائيين المؤسسات للتعامل مع حالات الأطفال داخل المؤسسات، والمشاركة في مراجعة لائحة مؤسسات الأيتام، وكذلك المشاركة في مراجعة لائحة مراكز التصنيف والتوجيه، ومراجعة القرار الخاص بتفعيل منظومة إدارة الحالة.وقد تم ذلك من خلال وحدة دعم التشريعات بوحدة حماية الطفل بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف، بالإضافة إلى تنفيذ (3) مؤتمرات حالة بواقع (1) مؤتمر شهري بمحافظات (الإسكندرية– أسيوط– الإسماعيلية وشمال سيناء) بحضور فريق عمل إدارة الحالة وممثلي الإدارات بوزارة التضامن الاجتماعي والمديريات وممثلين عن الجهات المعنية بالطفولة بالمحافظة وذلك لعرض الإنجازات والتحديات الخاصة بتقديم الخدمات لحالات الأطفال من خلال منظومة إدارة الحالة.كما تم عقد (3) ورش تدريبية بالمحافظات المستهدفة بواقع ورشة تدريبية بكل محافظة استهدفت فريق إدارة الحالة بالمحافظات للتدريب على منهج الكفاءات (الممارسة المتقدمة للخدمة الاجتماعية) وفقًا للمراحل التي سبق التدريب عليها،ومحاولة الخروج بمقترح لنظام الرعاية البديلة اللامؤسسية، وذلك بهدف تخفيض أعداد المؤسسات واستبدالها بأحد أشكال الرعاية اللامؤسسية (الأسر الممتدة-الأسر الكافلة– البيوت الآمنة)، ووضع المسودة الأولى للاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة، بالإضافة إلى عقد ورشة عمل لمناقشة مسودة الإستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة استهدفت ممثلي الإدارات الفنية بالوزارة.وتم وضع مسودة لائحة مراكز التصنيف والإرشاد والتوجيه،وعقد ورشة عمل لمناقشة بنود مسودة لائحة مراكز التصنيف والتوجيه والإرشاد استهدفت ممثلي الإدارات الفنية بوزارة التضامن الاجتماعي، وعقد ورشة عمل لعرض الصورة النهائية المعدلة من مسودة لائحة مراكز التصنيف والتوجيه والإرشاد استهدفت ممثلي الإدارات الفنية بوزارة التضامن الاجتماعي وبعض مديري مديريات التضامن بالمحافظات وممثلين عن المجتمع المدني والجهات الدولية، وتوفير بعض مخصصات الوقاية والحماية من انتشار فيروس كورونا المستجد داخل مؤسسات الرعاية بواقع (56) مؤسسة دفاع اجتماعي و(53) مؤسسة تأهيل و(582) مؤسسة أسرة وطفولة بهدف رفع مستوى النظافة داخل المؤسسات.