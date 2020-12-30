فض 3 أسواق في الغربية لمخالفة الإجراءات الاحترازية

فضت الوحدة المحلية بقرية شبرا قاص التابعة لمدينة السنطة في محافظة الغربية، من فض أسوق قرى "شبراقاص وميت الليت وميت غزال" بسبب تشغيلها وإقامتها بالمخالفة لقرار الدكتور طارق رحمى محافظ الإقليم، بحظر إقامة الأسواق لمدة شهر للحماية من فيروس كورونا وفي إطار الإجراءات الاحترازية.وكان محافظ الغربية أجرى جولة تفقدية مفاجئة اليوم الأربعاء بمركز بسيون، لمتابعة الخدمات والمرافق، ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية، ورصد إقامة السوق وتواجد الباعة فى المنطقة التى يقام بها السوق فأمر على الفور بفضه، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.وأكد محافظ الغربية أنه لا تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن يثبت مخالفته للإجراءات الاحترازية أو القصور أو الإهمال فى تطبيق القرارات سيتم إحالته للتحقيق.وكان قد أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قرارًا بمنع إقامة الأسواق اليومية وأسواق الماشية بنطاق المحافظة لمدة شهر، وذلك حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.جاء ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال منع تجمعات المواطنين.