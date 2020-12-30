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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير الاتصالات: 1.17 مليار جنيه حصيلة بيع ترددات المحمول

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 01:27 م
جريدة الدستور
طارق عتمان
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قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قطاع الاتصالات يسير بخطة ثابتة نحو الأمام وحقق نمو في تاريخه خلال تداعيات أزمة جائحة كورونا تجاوزت 15.6%.

وأضاف وزير الاتصالات، في تصريحات له اليوم، الأربعاء، خلال توقيع اتفاقيات تخصيص النطاقات الترددية الجديدة، إن شركات الاتصالات العاملة بمصر تؤكد دوما أنها شريك مستمر في تنمية القطاع، موضحا أن الترددات الجديدة سيتم استخدامها لتحسين جودة خدمات الاتصالات في مصر سواء المحمول والإنترنت.

وأوضح، أن اتفاقية اليوم تقدر بـ1.170 مليار دولار، حصيلة بيع 80 ميجا هرتز ترددات لشركات المحمول لصالح خزانة الدولة، وهي مسك ختام عام 2020، موضحا أن مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 4.4% وبلغت استثمارات القطاع نحو 100 مليار جنيه بالسوق المصري خلال العام الجاري.

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