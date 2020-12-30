«اقتصادية البرلمان»: مصر في مقدمة الدول التي تنبهت لمواجهة «كورونا»

أكد الدكتور محمد عبدالحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية بلمف صحة الإنسان المصري، وأن أكبر دليل على ذلك المبادرات المهمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجالات الصحة العامة وبرامج الرعاية الصحية، وبلغت مُخصصات المبادرات الرئاسية في القطاع الصحي والمبادرات المُقترحة من وزارة الصحة والسكان بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 نحو 23.3 مليار جنيه، وهو ما لم يحدث في مصر منذ أكثر من 40 عامًا.وأشار «عبدالحميد»، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن هذه المبالغ منها 7 مليارات جنيه مبادرة لدعم أسرة العناية المُركزة، وزيادة عدد حضانات الأطفال إضافة إلى أن الدولة المصرية، كانت في مقدمة دول العالم التي تنبهت لمواجهة فيروس كورونا، وقامت بتخصيص ملياري جنيه لمبادرة توفير الأمصال واللقاحات والأدوية الخاصة بالصحة العامة و3 مليارات و365 مليونًا و400 ألف جنيه، لصالح المبادرة الداعمة للوفاء بمطالب قطاعات الوزارة وشئون المبادرات.وذكر أن 4 مبادرات استحوذت على النصيب الأكبر من تلك المُخصصات، وهى المبادرة الرئاسية للعلاج على نفقة الدولة، بتكلفة 7 مليارات جنيه، ومبادرة تحسين الأوضاع المالية لأعضاء المهن الطبية من خلال رفع بدل المهن الطبية بنسبة 75%، ورفع مكافأة أطباء الامتياز من 400 جنيه، إلى 2200 جنيه بتكلفة 2 مليار و570 مليون جنيه.وبين أن مبادرات الصحة خلال العام المالى 2020/2021، تضمنت المبادرة الرئاسة صحة المرأة والمبادرة الرئاسية للمستشفيات النموذجية، والمبادرة الرئاسية للكشف المبكر علي ضعف السمع لحديثى الولادة، والمبادرة الرئاسية للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، ومبادرة اكتشاف وعلاج الفشل الكلوى، ومبادرة منع انتشار العدوى من الأم الحامل إلى الجنين.وتابع: «بالإضافة إلى مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأطفال حديثى الولادة ووقاية الأطفال من الأمراض المُزمنة، والمبادرة الرئاسية لدعم مقدمى الخدمة الصحية، ومبادرة الصحة النفسية ووجه الدكتور محمد عبد الحميد تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي رسخ المفاهيم الشاملة لحقوق الانسان، وجعل حق الانسان المصري في العلاج والرعاية الصحية الشاملة له أولوية قصوى في سياسات الدولة المصرية، مشيدًا بإقرار النظام المصري لقانون التأمين الصحى الشامل».