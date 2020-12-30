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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

فرج عامر: توطين الصناعة وإنتاج السلع يوفر ملايين فرص العمال

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 01:25 م
فرج عامر
فرج عامر
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالقضايا التي استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال اجتماعه مع المجموعة الوزارية الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بإطار عمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأهم الأنشطة الإنتاجية التي سيتم التركيز عليها في مناطقها الصناعية، وكذلك تطور عملية رقمنة النظام المصرفي بالدولة.

وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، في بيان له أصدره اليوم أهمية تكليفات الرئيس للحكومة فى هذا الاجتماع بضرورة العمل على تكامل المشروعات، فى المناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة مع منح الأولوية لإنتاج السلع والمنتجات التى يتم استيرادها من الخارج، وفقًا لاحتياجات السوق المحلي بهدف تخفيض أعباء الاستيراد واستشراف فرص التصدير.

وقال "عامر" إن ملفي توطين الصناعة ومنح الأولوية لإنتاج السلع والمنتجات التى يتم استيرادها يجب أن يحظى بأكبر اهتمام من الحكومة، لأن تحقيق النجاح في هذين الملفين تحديدًا يحقق هدفين مهمين الاول توفير الملايين من فرص العمالة الحقيقية وزيادة معدلات النمو الصناعي، والثاني توفير العملة الصعبة التى نستورد بها السلع والمنتجات التى يمكن تصنيعها داخل مصر، خاصة أن فاتورة استيراد السلع والمنتجات تصل الى مليارات الدولارات.

وطالب المهندس محمد فرج عامر، من الحكومة الاسراع في تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني على مستوى الجمهورية فى إطار استراتيجية التحول الرقمي، وتضاعف أهميتها في ظل التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية المتبعة في هذا الصدد.

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