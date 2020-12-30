أدرجوا على قوائم الإرهاب.. المؤبد لمتهمين فى «خلية داعش النزهة»

قضت الدائرة 5 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة متهمين بحيازة مفرقعات، بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية داعش النزهة»، وقررت إدراجهما على قوائم الإرهاب.ووجهت النيابة للمتهمين الأول عبدالله عبد الرؤوف أحمد علام "محبوس"، عامل، وحسام عزام محمد مرسى، مدرب كمال أجسام، فى القضية رقم 179 لسنة 2020 النزهة، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 28 ديسمبر 2015، بدائرة قسم شرطة النزهة أسس المتهم الأول جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم دعش الإرهابى.وجاء فى أمر الإحالة انضمام المتهم الثانى لتلك الجماعة الإرهابية، ووجهت للمتهمين تهم حيازة مواد مفرقعة.