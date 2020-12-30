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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وكيل «نقل النواب» يطالب الحكومة بنسف روتين تملك الشباب للمشروعات

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 01:24 م
محمد عبد الله زين
محمد عبد الله زين الدين
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بتملك وإدارة الشباب للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيدا بالاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وتناول فيه جهود الدولة لدعم أنشطة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى إطار القانون الجديد لتلك المشروعات ولائحته التنفيذية، وكذلك تطورات المؤشرات المالية والاقتصادية للدولة، واستراتيجية تنمية الموارد.

وطالب زين الدين، في بيان، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى بنسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية العقيمة أمام تملك وإدارة الشباب لهذه المشروعات، مؤكدًا أنه لم يعد أمام الشباب المصري أي فرص للالتحاق بالعمل إلا في هذه المشروعات بعد أن أغلقت الحكومة أبواب التحاق الشباب أمام الجهاز الإداري للدولة.

وتساءل النائب عن الأسباب الرئيسية التي تقف وراء عدم قدرة الحكومة على مواجهة الروتين في تملك الشباب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن تمويل هذه المشروعات متوفر وبتكليفات رئاسية صريحة ومباشرة للحكومة، مطالبا من الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماع عاجل لمجلس المحافظين وبحضور أعضاء المجموعة الوزارية بالحكومة لمناقشة هذا الملف واتخاذ الخطوات التنفيذية لتسهيل تملك وإدارة الشباب لهذه المشروعات.

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