أنغام تفرج عن أسرار لأول مرة في سهرة رأس السنة على «اينرجي»

أنغام تفرج عن أسرار لأول مرة في سهرة رأس السنة على «اينرجي»
الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 01:24 م
أمير محمد خالدطباعة
تحل النجمة أنغام ضيفة على زهرة رامي في سهرة خاصة على إينرجي ليلة رأس السنة الخميس المقبل، وتكشف أنغام خلال اللقاء الذي سيستمر من التاسعة مساء وحتى الثانية عشر على تردد 92.1، عددا من التفاصيل عن حياتها والتي تفرج عنها لأول مرة على حد قولها.
وعبرت أنغام خلال اللقاء أنها سعيدة أنها اختارت إذاعة "إينرجي" لكي تطل من خلالها على جمهورها هذا العام في ليلة رأس السنة، وأكدت قائلة أنها رغم قلة ظهورها الإعلامي إلا أن الحوار مع "اينرجي" كان مختلفا ومريحا، واستطاعت من خلاله التعبير عن أحلامها ورؤيتها الفنية.
وكشفت زهرة رامي، أن أنغام تحدثت في الحوار عن سبب اختيارها الغناء باللهجة الخليجي على حساب اللهجة اللبنانية، كما كشفت من وراء اختياراتها في الأغاني، ودار حديثا مشوقا عن عماد عبد الحليم والفرق بين كليباتها قديما وحاليا.
وعبرت أنغام خلال اللقاء أنها سعيدة أنها اختارت إذاعة "إينرجي" لكي تطل من خلالها على جمهورها هذا العام في ليلة رأس السنة، وأكدت قائلة أنها رغم قلة ظهورها الإعلامي إلا أن الحوار مع "اينرجي" كان مختلفا ومريحا، واستطاعت من خلاله التعبير عن أحلامها ورؤيتها الفنية.
وكشفت زهرة رامي، أن أنغام تحدثت في الحوار عن سبب اختيارها الغناء باللهجة الخليجي على حساب اللهجة اللبنانية، كما كشفت من وراء اختياراتها في الأغاني، ودار حديثا مشوقا عن عماد عبد الحليم والفرق بين كليباتها قديما وحاليا.