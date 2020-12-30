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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

أنغام تفرج عن أسرار لأول مرة في سهرة رأس السنة على «اينرجي»

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 01:24 م
أنغام
أنغام
أمير محمد خالد
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تحل النجمة أنغام ضيفة على زهرة رامي في سهرة خاصة على إينرجي ليلة رأس السنة الخميس المقبل، وتكشف أنغام خلال اللقاء الذي سيستمر من التاسعة مساء وحتى الثانية عشر على تردد 92.1، عددا من التفاصيل عن حياتها والتي تفرج عنها لأول مرة على حد قولها.

وعبرت أنغام خلال اللقاء أنها سعيدة أنها اختارت إذاعة "إينرجي" لكي تطل من خلالها على جمهورها هذا العام في ليلة رأس السنة، وأكدت قائلة أنها رغم قلة ظهورها الإعلامي إلا أن الحوار مع "اينرجي" كان مختلفا ومريحا، واستطاعت من خلاله التعبير عن أحلامها ورؤيتها الفنية.

وكشفت زهرة رامي، أن أنغام تحدثت في الحوار عن سبب اختيارها الغناء باللهجة الخليجي على حساب اللهجة اللبنانية، كما كشفت من وراء اختياراتها في الأغاني، ودار حديثا مشوقا عن عماد عبد الحليم والفرق بين كليباتها قديما وحاليا.

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