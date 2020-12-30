واشنطن تمنح تركيا فرصة أخيرة للتخلى عن الأسلحة الروسية

أكد موقع «أحوال» التركي، أن العقوبات الأمريكية على تركيا لشرائها نظام دفاع صاروخي من روسيا كانت متوقعة منذ فترة طويلة، لكنها لم تكن تهدف إلى إغلاق الباب أمام حل الخلافات العالقة، بل كانت بمثابة تحذير ومنح أنقرة فرصة أخيرة للتخلي عن نظام الدفاع الصاروخي الروسي «إس 400»، وفي 14 ديسمبر، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على رئاسة الصناعات الدفاعية التركية «SSB»، والعديد من كبار المسئولين لدورهم في الحصول على النظام الدفاعي الروسي.وأشار الموقع التركي إلى أنه «ظاهريًا تبدو هذه العقوبات محدودة نوعًا ما في أهدافها المختارة وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد التركي، لكن قد لا تكون النية هى توجيه الضربة الأكثر ضررًا لتركيا في البداية».ويشير جون باراتشيني، الباحث الدولي والدفاعي البارز في مؤسسة أبحاث مؤسسة «RAND»، إلى أن العقوبات المفروضة على تركيا مهمة، لكن العقوبة الأكثر أهمية من وجهة نظره جاءت بالفعل، وهى التهديد المستمر وتوتر العلاقات وإدراك تركيا أن الولايات المتحدة قادرة على فرض عقوبات أكثر صرامة.