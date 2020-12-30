رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 30 ديسمبر 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بإجراءات وقائية.. «تعليم أسوان» تستعد لامتحانات الفصل الدراسى الأول

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 01:23 م
امتحانات
امتحانات
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
أكد الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، استعداد مدارس أسوان لامتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 20202021، والتى تنطلق 10 يناير المقبل، مضيفًا أنه شدد على مديرى الإدارات ومديرى المدارس بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.

والإجراءات التي شدد عليها وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان تضمنت التالي:

- التأكيد على نشر وسائط التوعية كالملصقات والمنشورات التوعوية لحث الطلاب والمعلمين على غسل الأيدي واتباع آداب السعال والعطاس، والنبيه على الطلاب بعدم لمس أغراض الآخرين أو حرف السلم أثناء الصعود والنزول، وكذلك عليهم الاكتفاء باستخدام أغراضهم الشخصية وعدم الاستعانة بأغراض الآخرين.

- نشر ثقافة استخدام عبوات المطهر الكحولي للأيدي خلال فترة الامتحانات بطريقة صحيحة سواء للطلاب أوالعاملين باللجان، وتوفير مطهرات الأيدي والصابون في كافة المدارس.

- التأكد من نظافة المدارس وتوافر الصابون والمطهرات في دورات المياه.

- الحرص على تطهير أماكن تجمع الطلاب مع التركيز على الأماكن التي يكثر احتمالية التلامس فيها كمقابض الأبواب ومساند المقاعد وخلافه بشكل دوري.

- الحرص على تهوية اللجان، وإحالة الطلاب المشتبه بإصابتهم إلى الزائرة الصحية.

- مراعاة التباعد بين الطلاب فى اللجان، وتعقيم المقاعد وحثهم على "لا مصافحة - لا معانقة - لا تقبيل"، والتنبيه بشدة على  الطلاب بعدم الاقتراب من أماكن بها تزاحم سواء في فناء المدرسة أو الطرقات أو دورات المياه.

- التأكيد على تنفيذ جميع أعمال التعقيم المستمرة داخل اللجان، لتوفير الحماية الكاملة للطلاب والمعلمين والقائمين على الامتحانات.

- قياس درجة حرارة الطلاب قبل دخول اللجان وعدم السماح بدخول من تكون درجة حرارته مرتفعة عن المعدلات الطبيعية، وعدم السماح للطلاب أو العاملين باللجان بدخول اللجان دون إرتداء الكمامات.

وأكد  وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان على حرص المديرية على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب وزملائنا العاملين باللجان، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع أبنائه الطلبة والطالبات.

موضوعات متعلقة

«المرور» تغلق 6 طرق بسبب الشبورة

مستشار الرئيس يكشف حقيقة وصول مصر لذروة موجة كورونا الثانية

18 مكانًا احذر دخولها دون ارتداء الكمامة.. الغرامة 150 جنيهًا

إصابة ممرض في كاليفورنيا بـ«كورونا» بعد أسبوع من الحصول على لقاح «فايزر»

الصور

image description

حتى إشعار أخر.. جامعة أسيوط تجمد فاعلياتها لمواجهة كورونا

image description

توجيه من محافظ دمياط بشأن احتياجات مستشفى الحميات

image description

«سعد» يدرس شكاوي مدينة أسيوط الجديدة لإيجاد حلول فورية

image description

افتتاح مسجدين في أسيوط وسط تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

image description

غلق مساجد مخالفة وحملات تطهير فى دمياط

الأكثر قراءة

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فيديو حظر التجول بدءًا من الغد

18 مكانًا احذر دخولها دون ارتداء الكمامة.. الغرامة 150 جنيهًا

بعد خبر إصابتها بـ «كورونا».. نيللى كريم لـ «الدستور»: حالتى مستقرة

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

أعراض كورونا الجديدة.. ومالا تعرفه عن الفيروس المتحور

موعد امتحانات الصف الأول الثانوي 2021 الترم الأول

«Malvern college Egypt» تحتفل بالعام الميلادى الجديد بأضواء مبهرة وتصدر البهجة للمصريين (صور)

مواعيد قيام الليل وكيفية الصلاة وعدد الركعات

أيام زمان

الحب الأول| محرم فؤاد: أحببتها بقوة.. وغنيت في فرحها دون أن أدري

«اعترافات الزعيم».. سر رقم دونه عادل إمام على المرآة

قصة وقوع إسماعيل ياسين ضحية لنصاب «جمرك السبتية»

«أحب مصادقتهم».. كيف كانت علاقة عمر الشريف بالعمال في التصوير؟

مقالات الرأي
جلال حمام
رغم التحديات.. قافلة مصر تمضى
مؤمن المحمدي
كاباسيتي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. اسمك عظيم فى كورة مصر
منى رجب
احم نفسك وعائلتك في السنة الجديدة
المزيد

الثقافة

17 إصدارا للمؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم فى 2020

بدء اختبارات الدفعة الثانية لصنايعية مصر

كتابة المذكرات الشخصية في القرن العشرين.. جديد «القومي للترجمة»

مفردات الحارة المصرية.. «يعنى إيه كروديا؟»