بإجراءات وقائية.. «تعليم أسوان» تستعد لامتحانات الفصل الدراسى الأول

أكد الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، استعداد مدارس أسوان لامتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 20202021، والتى تنطلق 10 يناير المقبل، مضيفًا أنه شدد على مديرى الإدارات ومديرى المدارس بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.والإجراءات التي شدد عليها وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان تضمنت التالي:- التأكيد على نشر وسائط التوعية كالملصقات والمنشورات التوعوية لحث الطلاب والمعلمين على غسل الأيدي واتباع آداب السعال والعطاس، والنبيه على الطلاب بعدم لمس أغراض الآخرين أو حرف السلم أثناء الصعود والنزول، وكذلك عليهم الاكتفاء باستخدام أغراضهم الشخصية وعدم الاستعانة بأغراض الآخرين.- نشر ثقافة استخدام عبوات المطهر الكحولي للأيدي خلال فترة الامتحانات بطريقة صحيحة سواء للطلاب أوالعاملين باللجان، وتوفير مطهرات الأيدي والصابون في كافة المدارس.- التأكد من نظافة المدارس وتوافر الصابون والمطهرات في دورات المياه.- الحرص على تطهير أماكن تجمع الطلاب مع التركيز على الأماكن التي يكثر احتمالية التلامس فيها كمقابض الأبواب ومساند المقاعد وخلافه بشكل دوري.- الحرص على تهوية اللجان، وإحالة الطلاب المشتبه بإصابتهم إلى الزائرة الصحية.- مراعاة التباعد بين الطلاب فى اللجان، وتعقيم المقاعد وحثهم على "لا مصافحة - لا معانقة - لا تقبيل"، والتنبيه بشدة على الطلاب بعدم الاقتراب من أماكن بها تزاحم سواء في فناء المدرسة أو الطرقات أو دورات المياه.- التأكيد على تنفيذ جميع أعمال التعقيم المستمرة داخل اللجان، لتوفير الحماية الكاملة للطلاب والمعلمين والقائمين على الامتحانات.- قياس درجة حرارة الطلاب قبل دخول اللجان وعدم السماح بدخول من تكون درجة حرارته مرتفعة عن المعدلات الطبيعية، وعدم السماح للطلاب أو العاملين باللجان بدخول اللجان دون إرتداء الكمامات.وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان على حرص المديرية على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب وزملائنا العاملين باللجان، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع أبنائه الطلبة والطالبات.