نائب يثمن لجان التفتيش السرية لمتابعة إلغاء احتفالات رأس السنة

أشاد المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وعضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالعاصمة، بتصريحات الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، التي أكد فيها أنه تقرر إلفاء احتفالات أو تجمعات أو كرنفالات في رأس السنة بسبب فيروس كورونا، مؤكدا أن العالم يواجه أزمة كبيرة ويجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية.وأعلن مسعود، في بيان تأييده التام لتأكيد الدكتور خالد العناني بأن الوزارة تقوم بلجان تفتيش تجوب المحافظات بشكل سرى لمتابعة تطبيق قرار إلغاء الاحتفالات برأس السنة، وأن من يخالف قرار رئيس الوزراء بمتابعة الإجراءات الاحترازية وغلق المنشآت السياحية سوف يعاقب بغلق لمدة أسبوع أي منشاة سياحية إذا خالفت قرار منع الاحتفالات وأن قطاع السياحة والآثار أكثر القطاعات تضررا من أزمة كورونا.تجدر الإشارة إلى أن الدكتور خالد العناني، أكد ارتفاع أعداد السائحين خلال يناير وفبراير عام 2020 بالمقارنة بعام 2019، مضيفا أن سفراء العالم أشادوا باهتمام مصر بالإجراءات الاحترازية مع السائحين.