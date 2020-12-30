إيران تخصص 150 ألف دولار لأسرة كل ضحية بحادث الطائرة الأوكرانية

قالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا) إن الحكومة الإيرانية خصصت اليوم الأربعاء 150 ألف دولار لأسرة كل ضحية من ضحايا طائرة ركاب أوكرانية كانت تقل 176 شخصا أُسقطت في المجال الجوي الإيراني في يناير.وقال الحرس الثوري الإيراني إنه أسقط الطائرة بطريق الخطأ بعد إقلاعها بقليل إذ تصور أنها صاروخ في وقت احتدام التوتر مع الولايات المتحدة.