«يااااه ياعبد الصمد».. أشهر افيهات فيلم سمير وشهير وبهير

مرت 10 سنوات على طرح فيلم سمير وشهير وبهير، بطولة الثلاثي أحمد فهمى وماجد وشيكووتدور أحداثه حول ثلاثة أخوة لأب واحد وأمهات ثلاث، ولدوا في نفس اليوم، يلتحقون بكلية الهندسة لينافسوا، يتورطون في تنفيذ مشروع التخرج على الرغم من كرههم لبعضهم، ليسرقوا معًا اختراع مدرسهم في الكلية وهم لا يعرفون ماهيته، يعودون بالزمن إلى فترة السبعينيات قبل أن يتزوج أبيهم، وفي إطار كوميدي يحاول كل أخ منع زواج أبيه من أمهات الآخرين.وتستعرض "الدستور" أشهر إفيهات الفيلم في ذكراه الـ 10:- ياااااااه دا حتى مفيش network عشان اتصل بماما تطلعنا من هنا.- بهير يا حبيبى احنا مش ممسوكين ف قسم.- اخلص هتاخدوا؟ لا اوريدي كلنا خدنا كده.- بص فى المرايا مين ده صاحب المعرض.- ياعم ماقولتلك فريد شوقي ماعدش بيقدر ينط، كنت شوفلنا الواد الورور الجديد اللي اسمه عزت العلايلي البنات بتموت فيه.- أنا عاوز اقولك ان احنا كمان 30 سنه هنكون 10 مليون فى الاتوبيس.- ده وانا سنكم يا حيلتها انت وهو كنت بنيم امبابة من المغرب.- احنا نخلي دي 5 ودي نخليها 6 لا نخليها 5 برضه عشان انا بحب الخمسه.- مش يابني مولودين فنفس اليوم ما هي دي الي بيقولوا عليها تؤام.- انا شامم ريحة البيانولا فى كل اللى بيحصل.- بقولك ايه يادكتور انت لو ناوى تعمل نمرة فى المحاضرة انا ممكن انسحب فورا واسيبهالك ناشفه لا يا اخويا على ايه خليها طريه خليها تتطرى اتفضل اقعد.- بهبورى يقول لمامى ايه.. حاضر.- مش عارف ازاى دكتور بصير عايز يخش التاريخ باختراعه جهاز البيانولا.- الحقوا الحقوا الشارلستون رجع موضه تاني.- انا كبهير انبهرت.- دكتور بصير هوه الي اخترع مازنجر.- انا هشهررك.- هو الاختراع ده بيغير الديكور ولا ايه.- ده حسن شحاته هيفسحكوا النهار ده.. حسن شحاته مين هو الاهلى هيلاعب المنتخب؟- يااااااااه ياعبد الصمد.- عندك فيروز؟.. في فيروز نسم علينا الهوا وفيروز حبيتك بالصيف.- امك دى ؟ امك ؟ امك ؟ امك ؟!- ولاالسفلة الواطية قليلة الادب البنت عليها اباحة عشان كدة انا اطلقت عليها لقب سميرة سمير وحش السرير.. لا ده لقب قديم كل الناس بتقولها كده.- ودي جايبينها من بنك الحظ ولا رسمينها في حصه الرسم منك له.- فى الضرب اللى هناك ده !! فين فـ الضرب ؟! فى الضرب ما هو اللى بيضرب هناك.- سيب البنت تحبك حب البنت تسيبك.- العربيه دي يا حضارات مليانه انبهارات ومفاجأت.-ده متثبـت بالتليفون أبو زرايـر ده لو عرف البلاك بيري هيموت.- امضه العميد بقي.- ابوك فين؟.. ابويا عند امك.- متأخرة دعوتك اووى يا عم القرد.- هوريهولك ع جنب.. هو ايه ده؟.. باسبوري.