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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

المنوفية تواصل تعقيم المنشآت لمواجهة كورونا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 01:22 م
جريدة الدستور
ولاء القاضى
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أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، استمرار تكثيف أعمال رش وتطهير وتعقيم المنشآت الحكومية وكافة أماكن التجمعات لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا حملة تعقيم ورش المنشآت والشوارع وأماكن التجمعات وذلك بنطاق المركز والقرى وكذا المرور على المطاعم والكافيهات والأماكن العامة، والمتابعة المستمرة لتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما أشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بأنه تم تعقيم وتطهير المصالح الحكومية والشوارع بقرى مليج والبتانون.

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ المنوفية، قامت الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان برش وتعقيم المصالح والمنشآت والمدارس وكذا تطهير مستشفى سرس الليان العام بالتنسيق مع الإدارة الطبية، بالإضافة إلى أنه تم رش وتطهير منازل حالات العزل المنزلي والمتابعة المستمرة لهم لضمان الالتزام بتنفيذ إجراءات الوقاية.
وقد شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة وعدم التهاون حيال المخالفين حفاظًا على صحة المواطنين، مع إستمرار حملات تطهير وتعقيم ورش كافة المنشأت الخدمية بالمصالح الحكومية ودور العبادة وغيرها من أماكن التجمعات بنطاق المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء لاتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار عدوي فيروس كورونا.

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