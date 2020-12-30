«Malvern college Egypt» تحتفل بالعام الميلادى الجديد بأضواء مبهرة وتصدر البهجة للمصريين (صور)

حرصت مدرسة «Malvern college Egypt» على نشر البهجة والسعادة من خلال الإحتفال برأس السنة الميلادية على طريقتها الخاصة، حيث استعانت بأضواء كثيفة ومختلفة بالألوان الأخضر والأحمر والأبيض وألعاب الليزر التى ظهرت على شكل جرس كبير على مبنى المدرسة من الخارج لتظهر بهجة حلول العام الميلادى الجديد كما تضمن الفيديو أغنية "jingle bell" الشهيرة بتوزيع مختلف.ويعزز هذا الاحتفال الجديد من نوعه ثقافة البهجة والحضارة، ويبرز الشكل الفريد الذى تنتهجه المدرسة في طريقة الإحتفال بعيد الميلاد.وتعد مدرسة «Malvern college Egypt» هى أول فرع مدرسة بريطانية فى مصر وتتيح شهادة معتمدة، كما تعتمد على أكثر من 150 سنه من الخبرة فى مجال التعليم فى بريطانيا، وتستقبل الطلاب من تمهيدى حضانة، وتثقل معرفة الطلاب بكافة النواحى الأكاديمية والعلمية والثقافية وتعتمد على معايير أكاديمية مرتفعة، كما تربط الطلاب بثقافات مختلفة من خلال الربط بين المدرسة فى مصر وباقى الفروع على مستوى العالم.