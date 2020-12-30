الكوراني: رصدت جهات حكومية غير ملتزمة بإجراءات مواجهة كورونا

طالب النائب محمد الكوراني، عضو مجلس النواب، من جميع الوزراء والمحافظين والمسئولين التنفيذيين تطبيق جميع القرارات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا منذ ظهور هذا الفيروس، معربًا عن أمله في أن تكون الحكومة قدوة في الالتزام بهده القرارات وفي مقدمتها ارتداء الكمامات داخل جميع الوزارات والمحافظات والمصالح والهيئات والشركات التابعة للحكومة.وقال الكورواني، في بيان اليوم، إن هناك بعض الجهات الحكومية لا تزال تتعامل بتهاون مع مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا، خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات، مشيرًا إلى أنه لاحظ ذلك الأمر داخل بعض البنوك وداخل بعض المدارس ومكاتب الشهر العقارى ومحطات وقطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق ومكاتب البريد والسنترالات، مطالبا من كبار المسئولين بمختلف المصالح والمؤسسات الحكومية بشن حملات مفاجئة على جميع مواقع العمل والأنتاج والجهاز الإداري للدولة وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين خاصة بعد ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا.وأكد النائب أنه آن الأوان لتطبيق القانون بكل حسم وقوة وبدون أي استثناء على جميع المخالفين لجميع القرارات الصادرة من الحكومة لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا، خاصة بعد الارتفاع الكبير في معدلات الإصابة، معلنًا تأييده لاتجاه الحكومة بألا يكون تطبيق قرار مخالفة ارتداء الكمامات في الأماكن العامة من خلال جهاز الشرطة وحده ووجود جهات أخرى لإنفاذ القانون ضد المخالفين.