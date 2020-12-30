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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

المسعود يثمن قرارات «الأعلى للآثار» لتشجيع السياحة الثقافية

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 01:20 م
محمد المسعود
محمد المسعود
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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ثمن النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، القرارات والإجراءات التي اتخذها مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار برئاسة الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار لتنشيط حركة السياحة الثقافية في مصر.

وأكد المسعود، في بيان، أهمية قرار المجلس الأعلى للآثار بمشاركة المجلس في "مبادرة شتي في مصر"، والتي أطلقتها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الطيران المدني وغرفة المنشآت الفندقية، بمنح تخفض نسبة 50% من أسعار تذاكر المصريين الكاملة، بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة، حيث سيطبق سعر موحد لجميع المصريين وهو سعر تذاكر الطلاب المصريين والذي يمثل 50% من سعر التذكرة الكاملة، وذلك خلال شهري يناير وفبراير 2021.

وأشاد النائب بتشجيع المجلس الأعلى للآثار باستضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد في الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021 وموافقته أيضا على منح تخفيض بنسبة 50% على قيمة تذاكر دخول المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية لجماهير البطولة التي تحمل الـ Fan ID وقيام وزارة السياحة والآثار بالمشاركة في تقديم بعض البرامج اللوجيستية والسياحية لجماهير البطولة والذين سيحضرون من الخارج لتشجيع فرقهم.

كما أشاد النائب محمد المسعود بتأكيد الوزارة على ضرورة التزام جميع المناطق والمتاحف الأثرية على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ومراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص أثناء الزيارات والالتزام بارتداء الكمامات وعدم زيادة عدد المجموعة السياحية الواحدة عن 25 فردا، بالإضافة إلى الالتزام بالحد الأقصى لعدد الزائرين المتواجدين في نفس الوقت داخل المتاحف والمواقع الأثرية غير المكشوفة.

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