حى حدائق القبة يصلح تسريب غاز بشارع الشيخ غراب

تلقت غرفة العمليات بحي حدائق القبة بلاغًا بشأن تسريب غاز بشارع الشيخ غراب، وتم التوجه للعنوان المذكور، واتخاذ اللازم، وتم الإصلاح تحت إشراف اللواء وليد عبد الحميد، رئيس الحي، ومسئولي المرفق.وواصل حي حدائق القبة اتخاذ كل الإجراءات الوقائية في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا، وبمتابعة من اللواء وليد عبد الحميد، رئيس الحي، تم تطهير وتعقيم مبنى حى الحدائق، حسب تكليفات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.كما نفذ حى حدائق القبة توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وقرارات رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة الدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقه الشمالية.وقامت أجهزة الحي بعمل حملة ليلية على المقاهى بنطاق الحي لضبط الشيش ورفع الإشغالات، تحت إشراف اللواء وليد عبد الحميد، رئيس الحى.