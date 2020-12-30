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سياسي

برلماني: العمال من أكثر الفئات نجاحًا في مواجهة فيروس كورونا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 01:48 م
الدكتور سعيد حساسين
الدكتور سعيد حساسين
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكد الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب السلام الديمقراطى للشئون البرلمانية، أن عمال مصر الشرفاء فى جميع مواقع الإنتاج والعمل كانوا من أنجح الفئات بالمجتمع فى مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا من خلال التزامهم التام بجميع التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال حساسين، في بيان اليوم، إن جميع القيادات والمهندسين والفنيين والعمال داخل مختلف المشروعات القومية الكبرى، والذين يواصلون العمل ليلًا ونهارًا- يلتزمون التزامًا تامًا بجميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وفي مقدمتها ارتداء الكمامات.

وأشاد الدكتور سعيد حساسين بتصريحات الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام التى طالب فيها من الشركات القابضة التابعة للوزارة وشركاتها التابعة بضرورة الالتزام بكل الإجراءات والتدابير الاحترازية والصحية اللازمة حفاظًا على سلامة العاملين وتنظيم العمل في ضوء التكليفات الصادرة عن مجلس الوزراء وقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، وفي إطار جهود الدولة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا إضافة إلى ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والصحية وتنظيم العمل وقواعد تشغيل العاملين طبقًا لما تراه الجهة محققًا للصالح العام وبما يراعي التدابير الاحترازية المطلوبة في مواجهة فيروس كورونا حفاظًا على سلامة العاملين وأيضًا المترددين على جهة العمل.


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