محافظ مطروح يتفقد أعمال إصلاح وصيانة كوبري الجراولة

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، أعمال هيئة الطرق في إصلاح وصيانة كوبرى الجراولة بالطريق الدولى الساحلى بالكيلو شرق مطروح.وطالب محافظ مطروح هيئة الطريق بسرعة إنجاز أعمال الصيانة للتيسير على المواطنين.وكان تضرر كوبري الجراولة من السيول التي شهدتها محافظة مطروح هذا العام مما تسبب في استياء الأهالي وعلى الفور قام محافظ مطروح بمخاطبة هيئة الطرق والكباري لسرعة الصيانة حفاظا على أرواح المواطنين.