«المحامين» تفحص 439 تظلم إعادة من الزوال

فحصت اللجنة المشكلة من نقيب المحامين رجائي عطية، للفصل في تظلمات الإعادة من الزوال، برئاسة محب المكاوي، وكيل المجلس، 439 تظلمًا.وكشف «المكاوي»، اليوم الأربعاء، أن اللجنة تعكف خلال الفترة الماضية، على دراسة كافة ملفات التظلمات وستنتهي منها خلال أسبوع، بناءً على تعليمات وتوجيهات نقيب المحامين رجائي عطية.وأوضح محمد الكسار، عضو المجلس، أن الملفات سيتم إرسالها إلى النادي النهري بالمعادي، وعلى الوارد أسمائهم في الكشوف التوجه لإدارة القيد بداية من السبت المقبل؛ لإنهاء الإجراءات الخاصة بهم وسداد الاشتراك واستلام الكارنيه.يشار إلى أن اللجنة انتهت يوم 26 ديسمبر الجاري من نظر 301 ملف من تظلمات الإعادة من الزوال، ونشرت الكشوف عبر الموقع الرسمي للنقابة.جدير بالذكر، أن نقيب المحامين، شكل لجنة يوم 30 نوفمبر الماضي، برئاسة محب المكاوي، وكيل النقابة، وعضوية عدد من أعضاء المجلس.