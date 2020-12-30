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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

على غرار اللوزى.. انوشكا شارما تكشف عن حملها ببطن عارية

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 01:15 م
اللوزى
اللوزى
إسلام جمال
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نشرت الفنانة الهندية انوشكا شارما، صورًا لها ضمن جلسة تصوير لمجلة "فوج" النسخة الهندية.

وأظهرت صورة الغلاف الفنانة الهندية ببالطو أبيض، بطن عارية لتكشف بذلك عن حملها، الذى أثار إعجاب الكثير من متابعى النجمة.

وتستعد النجمة الهندية أنوشكا شارما، لإنتاج عمل جديد ‏بعد أن كان أول إنتاج لها فيلم "NH10" بعدها "Pari"، "Phillauri" وهو سلسلة على شبكة الإنترنت يستند إلى رواية تورن تيجبال.

وشاركت الفنانة يسرا اللوزي الأسبوع الماضى، صورًا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، لحملها، خلال جلسة تصوير أعدتها مجلة "فوج أرابيا".

وعلقت يسرا قائلة: "حبيت أشارك جمهوري جانب مختلف وجديد من شخصيتي، وتأثير الأمومة ومخاوفها على كل حاجة في حياتي".

وأظهرت الصور الفنانة ببطن عار وشال أبيض، فى لحظة أمومة، تفاعل معها المتابعين للنجمة الذين تمنوا لها الولادة بالسلامة.

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