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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ماس كهربائي وراء حريق مصنع المشابك في البدرشين

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 01:33 م
حريق مصنع البدرشين
حريق مصنع البدرشين
ندى حمدي
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تواصل مباحث مديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، تحرياتها في واقعة نشوب حريق في مصنع مشابك خشبية بمركز البدرشين، وتبين أن الحريق كان بسبب ماس كهربائي بسبب تحريك سلك كهرباء ماكينة فتطاير الشرر الذي اختلط بـ"النشارة" من قبل بعض العاملين في المصنع.

وكان مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية، قد تلقى إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق في منشأة صناعية بشارع المكرونة.

وحاصر رجال الإطفاء مصدر النيران على مساحة 600 متر بالطابق الأرضي لعقار سكني، مكون من 3 طوابق ملك شقيقين، ومنعوا خطر امتدادها إلى الوحدات السكنية من جهة، والمعدات من أخرى.

وأخمدت قوات الحماية المدنية الحريق دون إصابات، وتم تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وتحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، بالواقعة.

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