الهند تتجه لتصدير لقاحات كورونا إلى الدول العربية

تسعى الهند لتصدير لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد إلى الدول العربية؛ حيث تقوم شركات هندية حاليا بإنتاج اللقاح وفق المعايير العالية، كما أكد خبراء ومراقبون من الهند مقيمون في دبي.وتتولى شركات "زيدوس كاديلا" و"بهارات بايوتيك" ومعهد "سيرام" إنتاج اللقاح المرتقب.وحسب تقرير حكومي هندي، اليوم الأربعاء، فإن الهند حققت مساهمات كبيرة في أسواق اللقاح في العالم تصل إلى ربع حجمها البالغ 35 مليار دولار، كما تشكل لقاحاتها إمدادات 60% من اللقاحات المقدمة لمنظمة اليونسيف التابعة للأمم المتحدة.ووفق التقرير، تنتج الهند 30 نوعا من اللقاحات يستفيد منها 140 بلدا في العالم وتشكل جميعها 1.45 مليار جرعة.