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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تفاصيل اجتماع مجلس جامعة مطروح

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 01:24 م
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
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عقد مجلس جامعة مطروح اجتماعه الـ30 بحضور اللواء خالد شعيب محافظ الإقليم والدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

وقدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة إلى الدكتور محمود عباس لتوليه منصب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صلاح عسران لتوليه نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، متمنيًا لهما التوفيق.

وأكد المحافظ الترحيب بكل الأطروحات والمقترحات التى تساعد على خدمة أهالي مطروح والتيسير عليهم من خلال رسالة الجامعة، مشيدًا بمقترح إقامة مركز بالجامعة لإنتاج الحرير الطبيعى.

وأوضح الدكتور عمرو عبدالمجيد عميد كلية الزراعة الصحراوية، أنه جارٍ إنشاء مركز لإنتاج الحرير الطبيعى بفوكة من خلال استزراع 500 شتلة توت لإقامة مركز آخر بمرسى مطروح للعمل على توفير مورد اقتصادى وخامات صناعية تخدم المجتمع المحلي وتوفر فرص عمل لأبناء المحافظة، كذلك دعم الكلية بمعصرة زيتون بطاقة 150 كجم في الساعة بما يساعد الأهالي ويحافظ على المنتج وجودته التى يتميز بها وإكساب مهارات وتدريب للمزارعين.

وأشاد محافظ مطروح بدور الجامعة الثقافي والتوعوي للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين خاصة مع جائحة كورونا، وأهمية توعية الطلاب مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد مع الإشادة بدور جيش مصر الأبيض بمنظومة الصحة، خاصة من الأطباء والتمريض بمستشفى النجيلة، وأهمية تكثيف الجهود التوعوية بالشارع المطروحى.

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