«الري» تتهم المواطنين بالتسبب في كسر بلاطات ترعة «المعرقب»

وجه الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، كل من مستشار الوزير لإدارة المياه، والقيادات التنفيذية بالوزارة، والتفتيش الفني بالوزارة للمعاينة على الطبيعة، لكشف حقيقة ما يتردد حول حدوث شروخ في بعض البلاطات الخرسانية على إحدى الترع بمركز العياط بمحافظة الجيزة.وتبين من المعاينة، أنه الترعة المقصودة هى ترعة المعرقب والتي يبلغ طولها ٨.٦٠٠ كيلومتر، وتخدم زمام ٤٢٠٠ فدان، ويتم تأهيلها حاليًا ضمن المشروع القومي لتأهيل الترع، وقام بعض المواطنين يوم ١٥ ديسمبر الجاري، بكسر تروس بوابة فم الترعة عنوة وفتح البوابة في غير دور التشغيل المحدد، وذلك بعد صب الخرسانة بساعتين ومغادرة طاقم الإشراف، ما نتج عنه ترييح في بعض البلاطات.ولفت إلى الإدارة العامة لري الجيزة، كسرت على الفور البلاطات التي بها شروخ، وتم إزالتها من الموقع وإعادة صب بلاطات جديدة في وجود طاقم الإشراف، وتم عمل محضر إثبات حالة بواقعة التعدي علي البوابة بقسم شرطة العياط.ونوه بأنه تم المرور على الترعة ووجد أن أعمال التأهيل الجارية تسير بحالة حسنة وفي وجود طاقم الإشراف، ويتم العمل طبقًا للمواصفات، مع عمل الاختبارات علي المواد المستخدمة بأحد كليات الهندسة.