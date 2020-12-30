1.05 مليار جنيه لتطوير مناطق وأسواق عشوائية غير آمنة بالإسكندرية

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح «خطة المواطن الاستثمارية» في محافظة الإسكندرية للعام المالي 202021، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي؛ بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة.وأشار الوزارة في تقري، إلى توجيه استثمارات بقيمة 4،9 مليار جنيه لقطاع البترول والغاز الطبيعي بنسبة 29،5%، ويخص قطاع التعليم العالي 3،3 مليار جنيه بنسبة 19،8%، إلى جانب توجيه 1،8 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 10،8%، ويخص قطاع الإسكان استثمارات بقيمة 2،65 مليار جنيه بنسبة 16%، وتوجيه 1،2 مليار جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 7،2%، بالإضافة إلى توجيه 2،75 مليار جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 16،7%.وأوضحت أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع البترول والغاز الطبيعي بمحافظة الإسكندرية في خطة 202120، تتمثل في توصيل الغاز الطبيعي لعدد 95.45 ألف عميل، وتحويل 4 آلاف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، وفي قطاع الإسكان تتمثل أهم المستهدفات التنموية في توجيه نحو 1.4 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توجيه 1.05 مليار جنيه لتطوير مناطق وأسواق عشوائية غير آمنة بالمحافظة.وفيما يتعلق بأهم المستهدفات التنموية بقطاع التنمية المحلية بمحافظة الإسكندرية بخطة عام 202021، لفتت أنها تتمثل في رصف طرق محلية بحوالي 236 مليون جنيه، إلى جانب توجيه 212.9 مليون جنيه للكباري والأنفاق، علاوة على توجيه 212 مليون جنيه لتطوير خدمات الأمن والإطفاء والمرور، فضلا عن توجيه 300 مليون جنيه للعمرات الجسيمة، ورفع كفاءة شبكات الترام، بالإضافة إلى توجيه 104 مليون جنيه لتحسين البيئة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، وتوجيه 87.8 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء بالمحافظة.