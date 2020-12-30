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محافظات

كشف غموض مقتل ربة منزل وطفلها في القليوبية

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 01:22 م
جريدة الدستور
كتب صلاح حسنى
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تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض ملابسات مقتل سيدة مطلقة وطفلها 5 سنوات بشبرا الخيمة، حيث تبين من تحريات المباحث الجنائية أن شقيقها هو من نفذ الجريمة ضد شقيقته ونجل شقيقته بشبرا الخيمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغ بالعثور على جثة ربة منزل وابنها طفل صغير 5 سنوات مقتولين في شقتهما بمحطة هاميس دائرة القسم وتجمع الأهالي.

انتقلت على الفور الأجهزة بالقليوبية وجرت معاينة الشقة محل الواقعة والتحفظ على الجثث وتبين أنهما لـ"تيسير ج" مطلقة 26 سنة ربة منزل، وابنها "مازن" 5 سنوات يعيشان بمفردهما في منزل عائلة القتيلة والذي يقطن فيه شقيقاها أيضًا.

وتوصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة هو "محمد ج" 21 عامًا سائق توك توك" ومقيم مع القتيلة بنفس المنزل وذلك لشكه فى سلوكها حيث إن القتيلة تزوجت مرتين من قبل وتم طلاقها بعد الزيجتين وأنجبت الطفل "مازن م ب" 5 سنوات، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله وجارٍ عرضه على النيابة.

وكان قد تم سؤال شهود العيان بالمنطقة الذين أكدوا أن المجني عليها مطلقة من فترة وتعيش مع شقيقها، وأنهم فوجئوا بهما يستغيثان بعد العثور على الجثث وجارٍ نقل الجثتين لمستشفى ناصر العام لبدء التشريح.

فيما يحاول رجال المباحث الوصول لمعلومات وأدلة تكشف ملابسات الواقعة، حيث سيجري معاينة كاميرات المراقبة في المنطقة للوصول لآخر مشاهدات للقتيلة وابنها وتتبع المترددين على المنزل محل الواقعة.

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