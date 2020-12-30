«جوانا».. برنامج للأطفال يرفع شعار أحلامهم مستقبلنا

عشقها للأطفال، جعل حلمها يرتبط بمستقبلهم، لتكون طريقا للبحث عن مواهبهم وتنمية مهاراتهم، من خلال برنامج جوانا لتنمية مهارات الطفل، خلقت لنفسها وسيلة تواصل بينها وبينهم تحت شعار "أحلامهم مستقبلنا".تقول هاجر البدري مسؤول البرنامج، إن حلم تأسيس برنامج خاص يهتم بالأطفال ويتبنى اهتماماتهم كان يراودنى منذ وقت بعيد، ليكون هذا العام هو الثالث على التوالي منذ تاسيسه فى ٢٠١٧ ليستقبل الأطفال من عمر ٤ حتى ١٠ سنوات.وتابعت،: مايميز برنامج جوانا لتنمية المهارات انه غير متخصص ما يطلق المساحة أمام الأطفال لتجريب عديد من المهارات والحرف والأشغال اليدوية، بأدوات جذابة وطريقة تفاعلية.يتضمن البرنامج مختلف المهارات منها صناعة الحلي، الرسم، الموسيقى، التمثيل، فن طي الورق، الزراعة، وغيرها من الحرف، ومحاضرات توعوية منها مبادىء الاسعافات الأولية، واعادة التدوير وأضرار استخدام البلاستيك، الأكل الصحي وفوائدة للجسم.وهناك رسائل ضمنية تغرز في الطفل بطريقه غير مباشرة اثناء مشاركته في البرنامج على سبيل المثال ثقافة شكرا، احترام الآخر، حقوق الطفل، لينتح طفل "متواصل، متطلع، باحث، مفكر، متسائل ومتوازن".وتواصل "البدري"،: جوانا بمثابة معسكر تدريبي لبناء شخصية وإدراك الطفل، فكما نهتم بتعليمه الحرف نهتم أيضا بالجانب النفسي تحت إشراف وإشراك أولياء الامور.البرنامج لايقتصر على ورش العمل او المحاضرات التوعوية التفاعلية وحسب، ولكن يتضمن مشاركة مجتمعية فعالية وهذا يطبق عن طريق مشاركة الاطفال في تنظيم عديد من الفعاليات تحت اشراف اولياء الأمور ومشرفين البرنامج وانضمامهم لجولات ترفيهية لمختلف الأماكن السكندرية، وذلك لخلق مساحة تفاعليه بينهم وبين الآخرين.وتختتم: هدفنا الخروج من قولبة الأطفال وإلزامهم على طريق محدد قد لا تنجذب له رغبة الطفل واهتماماته، فدعم حرييته وترك مساحة الاختيار والإكتشاف امامه مع التوجيه الصحيح، تخلق طفل سوي ذو شخصية.