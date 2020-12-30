رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 30 ديسمبر 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«جوانا».. برنامج للأطفال يرفع شعار أحلامهم مستقبلنا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 01:06 م
برنامج جوانا
برنامج جوانا
شيماء حمودة
طباعة
عشقها للأطفال، جعل حلمها يرتبط بمستقبلهم، لتكون طريقا للبحث عن مواهبهم وتنمية مهاراتهم، من خلال برنامج جوانا لتنمية مهارات الطفل، خلقت لنفسها وسيلة تواصل بينها وبينهم تحت شعار "أحلامهم مستقبلنا".

تقول هاجر البدري مسؤول البرنامج، إن حلم تأسيس برنامج خاص يهتم بالأطفال ويتبنى اهتماماتهم كان يراودنى منذ وقت بعيد، ليكون هذا العام هو الثالث على التوالي منذ تاسيسه فى ٢٠١٧ ليستقبل الأطفال من عمر ٤ حتى ١٠ سنوات.

وتابعت،: مايميز برنامج جوانا لتنمية المهارات انه غير متخصص ما يطلق المساحة أمام الأطفال لتجريب عديد من المهارات والحرف والأشغال اليدوية، بأدوات جذابة وطريقة تفاعلية.

يتضمن البرنامج مختلف المهارات منها صناعة الحلي، الرسم، الموسيقى، التمثيل، فن طي الورق، الزراعة، وغيرها من الحرف، ومحاضرات توعوية منها مبادىء الاسعافات الأولية، واعادة التدوير وأضرار استخدام البلاستيك، الأكل الصحي وفوائدة للجسم.

وهناك رسائل ضمنية تغرز في الطفل بطريقه غير مباشرة اثناء مشاركته في البرنامج على سبيل المثال ثقافة شكرا، احترام الآخر، حقوق الطفل، لينتح طفل "متواصل، متطلع، باحث، مفكر، متسائل ومتوازن".

وتواصل "البدري"،: جوانا بمثابة معسكر تدريبي لبناء شخصية وإدراك الطفل، فكما نهتم بتعليمه الحرف نهتم أيضا بالجانب النفسي تحت إشراف وإشراك أولياء الامور.

البرنامج لايقتصر على ورش العمل او المحاضرات التوعوية التفاعلية وحسب، ولكن يتضمن مشاركة مجتمعية فعالية وهذا يطبق عن طريق مشاركة الاطفال في تنظيم عديد من الفعاليات تحت اشراف اولياء الأمور ومشرفين البرنامج وانضمامهم لجولات ترفيهية لمختلف الأماكن السكندرية، وذلك لخلق مساحة تفاعليه بينهم وبين الآخرين.

وتختتم: هدفنا الخروج من قولبة الأطفال وإلزامهم على طريق محدد قد لا تنجذب له رغبة الطفل واهتماماته، فدعم حرييته وترك مساحة الاختيار والإكتشاف امامه مع التوجيه الصحيح، تخلق طفل سوي ذو شخصية.




موضوعات متعلقة

«الصدمة الكبرى».. تفاصيل القبض على رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

تفاصيل انفجار مطار عدن بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة

«المرور» تغلق 6 طرق بسبب الشبورة

الصور

image description

حتى إشعار أخر.. جامعة أسيوط تجمد فاعلياتها لمواجهة كورونا

image description

توجيه من محافظ دمياط بشأن احتياجات مستشفى الحميات

image description

«سعد» يدرس شكاوي مدينة أسيوط الجديدة لإيجاد حلول فورية

image description

افتتاح مسجدين في أسيوط وسط تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

image description

غلق مساجد مخالفة وحملات تطهير فى دمياط

الأكثر قراءة

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فيديو حظر التجول بدءًا من الغد

18 مكانًا احذر دخولها دون ارتداء الكمامة.. الغرامة 150 جنيهًا

الإعدام للمتهمين في «قتل فتاة المعادي»

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

أعراض كورونا الجديدة.. ومالا تعرفه عن الفيروس المتحور

موعد امتحانات الصف الأول الثانوي 2021 الترم الأول

«Malvern college Egypt» تحتفل بالعام الميلادى الجديد بأضواء مبهرة وتصدر البهجة للمصريين (صور)

مواعيد قيام الليل وكيفية الصلاة وعدد الركعات

أيام زمان

الحب الأول| محرم فؤاد: أحببتها بقوة.. وغنيت في فرحها دون أن أدري

«اعترافات الزعيم».. سر رقم دونه عادل إمام على المرآة

قصة وقوع إسماعيل ياسين ضحية لنصاب «جمرك السبتية»

«أحب مصادقتهم».. كيف كانت علاقة عمر الشريف بالعمال في التصوير؟

مقالات الرأي
جلال حمام
رغم التحديات.. قافلة مصر تمضى
مؤمن المحمدي
كاباسيتي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. اسمك عظيم فى كورة مصر
منى رجب
احم نفسك وعائلتك في السنة الجديدة
المزيد

الثقافة

17 إصدارا للمؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم فى 2020

بدء اختبارات الدفعة الثانية لصنايعية مصر

كتابة المذكرات الشخصية في القرن العشرين.. جديد «القومي للترجمة»

مفردات الحارة المصرية.. «يعنى إيه كروديا؟»