17 إصدارا للمؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم فى 2020

نشرت المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم خلال عام 2020 عددا من الإصدارات الثقافية المتنوعة، والتي تجمع بين الكتب العلمية، الثقافية، الأثرية، العلاقات المصرية الروسية، والطاقة النووية، من بينها:1- كتاب "أسرار الآثار ـ توت عنخ آمون والأهرامات والمومياوات"، تأليف الدكتور حسين عبد البصير، ويتناول عرضًا موجزًا لبعض الاكتشافات الأثرية، اكتشاف المومياوات الملكية، وكنوز الواحات البحرية.2-كتاب "مصر الروسية" بالتعاون مع معهد الاستشراق "،تأليف فلاديمير بيلياكوف، ترجمة سامية توفيق، مراجعة مني الدسوقي، ويتناول رحلات الروس المُوثقة إلي مصر، والدور الروسي وصلاته بالحركة الوطنية المصرية.3-كتاب "الفيزياء المسلية ـ الجزء الأول ـ "ياكوف بيريلمان" ضمن سلسلة "العلم للجميع"، تأليف الكتاب "ياكوف بيريلمان"....الرياضي والفيزيائي الروسي، ويتناول الجزء الأول موضوعات علمية في مجالات السرعة، أنواع الحركات، الوزن، الثقل، الضغط، والدوران، الإبصار، الضوء، والسمع.4-"الفيزياء المسلية ـ الجزء الثاني"، يتناول موضوعات في القوانين الأساسية للميكانيكا، والحركة الدورانية، والجاذبية الأرضية، خواص السوائل، الغازات، الظواهر الحرارية، الطاقات المغناطيسية، الكهربائية، انعكاس وانكسار الضوء، الأبصار، الصوت، والحركة الموجية.5-"علم الفلك المسلي"يتناول موضوعات في الفلك، الرياضيات، الفيزياء، وهي سلسلة مؤلفات تهدف إلي تبسيط العلوم وتمكين القارئ غير المتخصص من الإلمام بالعلوم المختلفة ودورها في حياة البشر.6-"علم النفس والفضاء ـ "يوري جاجارين" و"فلاديمير ليبيديف":- يضم الكتاب معلومات عن علم الفضاء والمغامرات، التي شاهدها "جاجارين" في صعوده إلي الفضاء الخارجي.7-كتاب "مصر وروسيا _ 500 عام من التعاون"، تأليف "إيجورين أليج"، ترجمة "سارة حسين"، ويناقش ذلك الكتاب الرؤية التاريخية لحضارة مصر القديمة والمحطات التاريخية بين مصر وروسيا، مع إبراز دور العلاقات بين الكنيستين الروسية والمصرية.8-كتاب العلاقات السوفيتية المصرية 1943-1955، تأليف "فلاديمير بيلياكوف"، ترجمة "رانيا كامل ميخائيل"، يتناول فترة من أهم فترات التاريخ المصري المعاصر....وهي نهاية العهد الملكي في مصر، قيام ثورة 23 يوليو 1952، تستند على الأرشيف الرسمي الروسي الرسمي للدولة، وكذلك أرشيف وزارة الخارجية الروسية.9-"75 سنة نصر"، أعده المهندس أحمد بهاء الدين شعبان ويتناول الدور البطولي للشعب السوفيتي، وملحمة صموده، ودوره التاريخي في "الحرب الوطنية العظمي".10-"ذكرياتي معه" باللغة الروسية، تأليف "تحية عبد الناصر"، ترجمة إلى اللغة الروسية "سنبل سابيتوفا" ـ أستاذة بجامعة قازان بروسيا، ويتناول الفترة التي عاشت فيها زوجة الزعيم مع زوجها حتي وفاته عام 1970.12-"من أخناتون إلى موسي ـ مصر القديمة والتغيير الديني"، تأليف"يان أسمان"، ترجمة الدكتور "وحيد شعيب"، ويتناول بعض النصوص الدينية التي ذكرها الملك "أخناتون" للمعبود "آتون"، والأحداث التي تم ذكرها في التوراة حول خروج بني إسرائيل من مصر، والفكر الجوهري للتحولات الدينية عبر العصور التاريخية، ومناقشة الثورة الدينية في عهد "أخناتون".13-"السد العالي ـ الهرم العظيم للقرن العشرين"، تأليف جيورجي سوخاريف، ويتحدث عن تحقيق هذا المشروع العظيم،والصداقة الوثيقة بين المصريين والسوفيت في بناء السد، تقديم المهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر، المهندس "صبري العشماوي رئيس "جمعية بُناة السد العالي.14-"مفاعل الطاقة النووية WWER-1000" بالتعاون مع "جامعة الأورال الفيدرالية الروسية" للدكتور "فيلكين"، والدكتور "تيتوف" ـ الأساتذة بقسم الطاقة النووية بجامعة الأورال الفيدرالية بمدينة يكاترينبورج، ترجمة الدكتور حسين الشافعي رئيس المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، ويستعرض فكرة وتنفيذ النموذج الأولي للمفاعل (NR) خلال ديسمبر عام 1955 بواسطة مكتب التصميم التجريبي "مكبس هيدروليكي".15-"الحركة السلفية الوهابية في الاتحاد الروسي"،تأليف الدكتور عمرو الديب، تقديم المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، ويتناول الدور الذي لعبه أنصار الحركة السلفية والوهابية في الاتحاد الروسي، والتجربة التشريعية للاتحاد الروسي في مكافحة الجماعات المتطرفة والإرهاب.16-"أبعد من الشرق ـ أوراق أوراسية في التفاعل الثقافي" من إعداد الكاتب اللبناني عماد الدين رائف، ويتضمن عرضًا لإعدام ونهاية أخر قياصرة روسيا.17- كتاب "من القلب ـ وإلي القلب" "لمنتيمير شايمييف" بالتعاون مع "جامعة قازان" و"مجموعة الرؤية الاستراتيجية- روسيا العالم الإسلامي"، ترجمة ابراهيم إستنبولي، ويتناول أفكار، ورؤية "منتيمير شايمييف" في الرؤية الشاملة لنمو جمهورية تتارستان حتي أصبحت تجربته ذات خصوصية وتفرُد للنهوض بالمجتمع.