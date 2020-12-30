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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

16.6 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ 279 مشروعًا بالإسكندرية

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 01:05 م
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن رؤية مصر 2030 تستهدف في الأساس الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته.

وأضافت لذلك ترتكز خطة التنمية المستدامة للعام المالي 202021 على الاستثمار العام في البنية الاساسية والاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن وصول عائد الاستثمار لجميع المواطنين في كافة أنحاء مصر، بما في ذلك الشباب والمرأة وذوي القدرات الخاصة، على أن يكون محدودي الدخل هم أول من يجني ثمار هذا الاستثمار، بحيث يوفر فرص عمل لائقة ومستدامة، مجسدًا المعنى الحقيقي للتنمية الاجتماعية مع تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز الريادة المصرية.

وأكدت السعيد أن إطلاق "خطة المواطن"، يأتي في إطار الحرص المستمر على ربط عملية التخطيط برؤية مصر 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، واستمرارًا للنهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة مع كافة شركاء التنمية، بما يرسخ مبادئ الحوكمة والمساءلة، وشفافية الخطة التنموية للدولة.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الإسكندرية أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 279 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الإسكندرية بخطة عام 202021 تبلغ 16،6 مليار جنيه بنسبة زيادة 35% عن خطة عام 20192020 تمثل 6،4% من الاستثمارات العامة الموزعة، لافتة إلى ارتفاع الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة لمحافظة الإسكندرية بنسبة 39%.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن خطة العام المالي 202021 تتضمن استكمال مشروع إنشاء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب بالإسكندرية حيث بدأ المشروع في (20152016)، وتبلغ الاعتمادات المدرجة للمشروع بخطة عام 202021 نحو 1.87 مليار جنيه.

وتقام الجامعة على مساحة 200 فدان، بحيث تكون أول جامعة يابانية خارج اليابان، ويعمل بالمشروع 15 شركة مقاولات مصرية، كما وفر حوالي 4000 فرصة عمل منذ بداية تنفيذه، يوجد بالجامعة 3 محطات توليد طاقة شمسية بسعة 560 ك و، يوجد بها خزان أرضي لتجميع مياه الأمطار بسعة 6000 م 3، لافتة إلى أن كافة الموارد المستخدمة في الإنشاءات صناعة محلية، كما يتضمن المشروع مكتبة بسعة مليون كتاب بنظام الأرفف الذكية، مشيرة إلى أن الجامعة تحتل المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية والمركز 584 عالمًيا وفق تصنيف SCIMAGO IR عام 2018، كما سجل بالجامعة حوالي 21 براءة إختراع دولية.

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