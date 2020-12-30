سقوط تشكيل عصابي سرق 6 مساكن في حدائق القبة

نجحت مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، في ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المتاجر والمساكن بأسلوب التسلق، بحدائق القبة بمحافظة القاهرة.و أكدت التحريات قيام عاطلين بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي، فى ارتكاب حوادث السرقات من داخل المتاجر والمساكن والعقارات تحت الإنشاء بأسلوب التسلق.عقب تقنين الإجراءات نجح رجال المباحث بقيادة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة في ضبطهما، وبمواجهتهما اعترافا بارتكابهما 6 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط بعض المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما.وبإرشادهما ضبط باقى المسروقات بمسكنهما وكذا مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وأقرا بإنفاقهما باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة، حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.