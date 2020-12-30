الصين: ندعو الجميع للتضامن ومساعدة الحكومة اليمنية الجديدة

دعت السفارة الصينية في اليمن، اليوم الأربعاء، الجميع للتضامن لمساعدة الحكومة اليمنية الجديدة، حسبما نقلت فضائية "الحدث".وهز قبل قليل ثلاثة انفجارات عنيفة مطار عدن بالتزامن مع وصول طائرة تقل الحكومة اليمنية الجديدة إليه.وأفاد موقع "المشهد اليمني"، أن الانفجار دوى في صالة استقبال المطار، فيما نقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان تأكيدهم سماع انفجار كبير وإطلاق نار في المطار عدن بعد قليل من وصول الحكومة إليه.وأكد مراسلي الإعلام اليمني والعربي، سقوط الكثير من القتلى والجرحى المدنيين وأيضا المسؤولين جراء الانفجار الذي استهدف صالة استقبال المطار.وأكدت الأنباء أن الوزراء في الحكومة الجديدة نقلوا عقب الانفجار إلى قصر المعاشيق في عدن.ووثقت لقطات البث المباشر لحظة وقوع الانفجار وحالة من الفوضى سادت الناس الذين كان يتجمعون أمام طائرة الحكومة، فيما هرعت سيارة الإسعاف.