«النقل»: دخول برج «سيدي جابر» الخدمة ضمن تطوير نظم الإشارات

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، دخول برج إشارات سيدي جابر في الخدمة ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد "القاهرة-الإسكندرية" بطول 208 كيلومترات والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة "تاليس" الإسبانية العالمية بنظام إلكتروني حديث "EIS" والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة "SIL4-‏Safety integrity level"، معدل أمان المستوى الرابع، أعلى معدل أمان في العالم.وأوضح الوزير، أن المشروع يتكون من 19 برجا رئيسيا و15 ثانويا و80 مزلقانا، ودخل حتى الآن 12 برجا رئيسيا للخدمة، وهم (قويسنا، بركة السبع، كفر الزيات، إيتاي البارود، دمنهور، أبوحمص، طوخ، سندنهور، كفر الدوار، قها، قليوب، سيدي جابر)، و10 أبراج ثانوية و58 مزلقانا، لافتا إلى أن برج سيدي جابر يتحكم في 15 سيمافور ضوئي، و14 موتور تحويلة.وأضاف، أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لافتًا إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة، مضيفًا أنه جاري ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بإجمالي أطوال 1800 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط شبكة السكك الحديدية.