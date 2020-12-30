رصد 5843 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة
الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 01:02 م
مريم جبل- عمرو المزيدىطباعة
شنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
أسفرت جهودها - خلال 24 ساعة- عن ضبط 5843 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2002 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 295 مخالفة السير بدون تراخيص، 9 دراجات نارية مخالفة، 57 مخالفة شروط التراخيص، 31 مخالفة موقف عشوائى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها فى فحص قائدى المركبات لحماية أرواح المواطنين.
أسفرت جهودها - خلال 24 ساعة- عن ضبط 5843 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2002 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 295 مخالفة السير بدون تراخيص، 9 دراجات نارية مخالفة، 57 مخالفة شروط التراخيص، 31 مخالفة موقف عشوائى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها فى فحص قائدى المركبات لحماية أرواح المواطنين.