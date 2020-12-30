رصد 5843 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.أسفرت جهودها - خلال 24 ساعة- عن ضبط 5843 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2002 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 295 مخالفة السير بدون تراخيص، 9 دراجات نارية مخالفة، 57 مخالفة شروط التراخيص، 31 مخالفة موقف عشوائى.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها فى فحص قائدى المركبات لحماية أرواح المواطنين.