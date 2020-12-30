تحليل مخدرات لـ 706 سائق على الطريق

شنت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات مكثفة على الطرق والمحاور بنطاق عدد من مديريات الأمن للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة.أسفرت جهود تلك الحملات على مستوى محافظات «الجيزة، القليوبية، المنوفية، الغربية، البحيرة، بورسعيد، الإسماعيلية،الفيوم، بنى سويف، قنا، الأقصر، أسوان» عن فحص 706 حالة بين السائقين تبين إيجابية 48 حالة.جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة الوزارة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها خاصةً تعاطى المواد المخدرة بين سائقى المركبات، وذلك من خلال حملات مرورية مُكبرة على مستوى الجمهورية للكشف عليهم والتحقق من سلامتهم حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.