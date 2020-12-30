نائب محافظ القاهرة يتابع استعدادات احتفالات عيد الميلاد

تفقد الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، اليوم الأربعاء، ميدان الخلفاوي بحى الساحل لمتابعة أعمال التطوير والتجميل استعدادًا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد.كما كلف الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقه الشمالية رؤساء الأحياء بمتابعة أعمال التجميل والتطوير وإنارة الشوارع استعدادا لاحتفالات أعياد الميلاد المجيد.ووجه رئيس حى شبرا والمتابعة الميدانية بتجميل وتطوير شارع أحمد بدوى وشارع الترعة البولاقية وميدان المستشفى بحى شبرا.