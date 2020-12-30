5 قتلى و20 جريحا حصيلة أولية لانفجار مطار عدن

قتل 5 وجرح 20 في هجوم على مطار عدن فور وصول طائرة الحكومة اليمنية الجديدة، فيما أفادت مصادر بوقوع انفجاران أحدهما استهدف مدرج المطار والآخر صالة الوصول، وفقا لما نقلته "الوطن" الكويتية.وجاءت الانفجارات في مطار عدن، اليوم الأربعاء، لدى وصول الطائرة التي تقل الحكومة اليمنية الجديدة، بعد يومين على أدائها اليمين أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي.ومن المفترض أن تبدأ الحكومة اليمنية الجديدة أعمالها، الأربعاء، برئاسة معين عبد الملك.وأكد المتحدث باسم الحكومة، في وقت سابق، أن الخطوة تأتي في إطار اتفاق الرياض، مشيرا إلى ضرورة تركيز الجهود على الجانب الاقتصادي والعسكري لمواجهة ميليشيات الحوثي.وصدر قرار جمهوري في 18 ديسمبر الجاري يقضي بتشكيل حكومة يمنية جديدة وتسمية أعضائها.